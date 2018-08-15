399.9 مليار درهم أصول المصرف المركزي

المصدر: Ⅶ أبوظبي - عبد الحي محمد

ارتفع إجمالي أصول المصرف المركزي إلى 399.9 مليار درهم بنهاية يوليو الماضي مقابل 386 مليار درهم بزيادة قدرها 2.86 مليار درهم وبنسبة 0.7%.

وأشارت إحصاءات نشرها المصرف المركزي إلى أن السبب الرئيسي في زيادة أصول المصرف يرجع إلى ارتفاع النقد والأرصدة المصرفية لدى المصرف المركزي بنهاية يوليو إلى 189 مليار درهم مقابل 185 مليار درهم بنهاية يونيو، والودائع من 88.4 مليار درهم إلى 89.2 مليار درهم، وارتفاع الاستثمارات إلى 104.2 مليارات درهم.

كما أشارت الإحصاءات إلى ارتفاع الحسابات الجارية وحسابات الودائع لدى المصرف من 149.4 مليار درهم إلى 158.1 مليار درهم بنهاية يوليو الماضي.

وكشفت الإحصاءات عن ارتفاع أصول المصرف المركزي الأجنبية بنهاية يوليو الماضي إلى 332.3 مليار درهم مقابل 331 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي بارتفاع قدره 1.23 مليار درهم وبنسبة 0.4%.

وأرجعت الإحصاءات زيادة الأصول الأجنبية بشكل رئيسي إلى ارتفاع الأرصدة المصرفية والودائع التي يملكها المصرف لدى البنوك بالخارج، حيث وصلت بنهاية شهر يوليو الماضي إلى 262.9 مليار درهم مقابل 260.5 ملياراً في يونيو بزيادة قدرها 2.41 مليار درهم 0.9%، بينما استقرت الأوراق المالية الأجنبية التي يملكها المصرف والمتحفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق عند 55.2 مليار درهم بنهاية يوليو.

وأكدت إحصاءات القاعدة النقدية لدولة الإمارات التي نشرها المصرف المركزي أمس ارتفاع القاعدة النقدية إلى 356 مليار درهم بنهاية يوليو مقابل 353.9 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي بارتفاع قدره 2.2 مليار درهم وبنسبة 0.6%.

وأشارت الإحصاءات إلى أن ثلاثة من مكونات القاعدة النقدية للإمارات وهي النقد المصدر والاحتياطي الإلزامي وشهادات الإيداع (صافي الإقراض) شهدت تراجعاً محدوداً بنهاية يوليو بينما شهد المكون الرابع للقاعدة النقدية وهو الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى بالمركزي ارتفاعاً من 17.5 مليار درهم بنهاية يونيو إلى 27.2 مليار درهم بنهاية يوليو.

وكشفت الإحصاءات عن ارتفاع الودائع النقدية بنهاية يوليو إلى 427.4 مليار درهم مقابل 424.4 مليار درهم بنهاية يونيو بزيادة قدرها 3 مليارات درهم.