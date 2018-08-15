اقتصاد الإمارات الأعلى تنافسية في الشرق الأوسط

المصدر: Ⅶالقاهرة- البيان

أكدت دراسة جديدة لمجموعة البنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي، أن الإمارات تمتلك الاقتصاد الأعلى تنافسية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، واحتلت الإمارات المرتبة 17 في قائمة أكثر دول العالم تنافسيةً بحسب تقرير التنافسية في العالم العربي لعام 2018، الذي صدر أمس.

أما دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأخرى التي جاءت ضمن أعلى 30 دولة في الترتيب العالمي فهي تضم السعودية (المرتبة 30). ويستند الترتيب إلى 12 عاملاً، بدايةً من التعليم ووصولاً إلى البنية التحتية وجميعها ذات أهمية بالغة بالنسبة للإنتاجية والنمو الاقتصادي.

وعلى الرغم من أن التقرير أشار إلى تحقيق تحسن خلال العقد الماضي في مجالات مثل تطوير البنية التحتية والتقدم التقني في المنطقة، إلا أنه أشار أيضاً إلى أن العديد من الدول تكافح لتنويع اقتصاداتها وبناء قطاع خاص يتمتع بالحيوية والتنافسية ويمكنه تعزيز الابتكار وتوفير فرص العمل. وأشار التقرير إلى أن المنطقة ستحتاج إلى توفير 58 مليون فرصة عمل بحلول 2040 للحفاظ على معدلات البطالة أما إذا أرادت خفض تلك المعدلات فستحتاج إلى توفير فرص عمل أكثر من ذلك.

وأشار التقرير إلى أن دول التعاون بذلت جهوداً متضافرة خلال السنوات الأخيرة لدعم الابتكار وتوفير التمويل للشركات الناشئة.

وتشهد شبكات صناديق الاستثمار الخاصة نمواً في بعض الدول في العالم العربي، خاصةً في الإمارات، حيث قفزت الاستثمارات في شركات التقنيات الناشئة من 100 مليون دولار إلى 1.7 مليار دولار خلال العامين الماضيين.