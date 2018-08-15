«فورتينت»: 96 % من المؤسسات تتعرض لهجوم على ثغراتها الأمنية

المصدر: Ⅶدبي- البيان

أعلنت شركة فورتينت الشركة المتخصصة عالمياً في مجال حلول أمن الشبكات المؤتمتة والمتكاملة، أمس، عن نتائج تقرير مشهد التهديدات العالمي الذي أجرته الشركة مؤخراً. وكشف التقرير أن مرتكبي الجرائم الإلكترونية أصبحوا أكثر ذكاءً وسرعة في الاستفادة من الثغرات الأمنية لتحقيق أهدافهم.

وقاموا بتركيز جهودهم من خلال توسيع سطح الهجوم واستخدام أساليب مبتكرة لتطوير البرمجيات، ما يسهّل تطوير منهجياتها الهجومية، وأشار التقرير إلى أن 96% من المؤسسات تتعرض لهجوم خطير واحد على الأقل على ثغراتها الأمنية.

وبهذه المناسبة، قال فيل كواد رئيس قسم أمن المعلومات، فورتينت: «يواجه الفضاء الإلكتروني خصوماً أشداء، يقومون وبشكل متزايد بأتمتة أدواتهم لاختراق مختلف أنواع الثغرات الأمنية. وقد أصبحوا في الآونة الأخيرة أكثر دقة في تحقيق أهدافهم، وأقل اعتماداً على عمليات البحث الشاملة للعثور على ضحاياهم.

ويجب على المؤسسات المسارعة بوضع استراتيجيتها الأمنية للتصدي لهذه الهجمات. كما يجب على المؤسسات الاستفادة من أساليب الدفاع المؤتمتة والمتكاملة للتصدي للمشكلات المتعلقة بالسرعة والنطاق، والاستفادة من تقنيات الكشف عالية الأداء.