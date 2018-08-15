دبي وأبوظبي أفضل مدينتين للعيش إقليمياً

المصدر: Ⅶدبي- سيد صالح

تصدرت دبي وأبوظبي قائمة أفضل مدن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا «MENAT» للعيش في 2018 وفقاً لنتائج الاستطلاع الذي نشرته، أمس، وحدة «إيكونوميست إنتليجينس»، التابعة لمجلة «إيكونوميست» البريطانية.

ويقيس المؤشر مستوى قابلية مدن المنطقة للعيش، وذلك من خلال تقييم مستوى الرفاهية وراحة العيش في كل مدينة وفقاً لمجموعة من المعايير والمحددات، وهي: «الاستقرار، جودة الرعاية الصحية، الثقافة/ البيئة، جودة التعليم، وجودة البنية التحتية»، حيث تحصل كل مدينة على درجة في كل معيار من هذه المعايير حسب تصنيف «إيكونوميست إنتليجينس». وتبلغ النهاية العظمى في كل معيار 100 درجة. ثم يتم تجميع درجات كل مدينة في كل معيار لاحتساب درجتها الإجمالية.

واحتلت دبي قائمة أفضل مدن المنطقة للعيش في 2018، بدرجة إجمالية 76.8، وحصلت على 90 درجة في معيار الاستقرار، 66.7 درجة في جودة الرعاية الصحية، 63 درجة في الثقافة/ البيئة، 66.7 درجة في معيار جودة التعليم، و92.9 درجة في معيار جودة البنية التحتية. وجاءت أبوظبي في المركز الثاني على القائمة، بدرجة إجمالية 75.9. وحصلت على نفس الدرجات التي حصلت عليها دبي في كافة المعايير، باستثناء معيار الثقافة/ البيئة، والذي حصلت فيه على 59.5 درجة.