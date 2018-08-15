«إيبكو للزيوت» تطلق مجموعة جديدة من سوائل تبريد المحركات

المصدر: دبي - البيان

أطلقت «إيبكو للزيوت» مؤخراً مجموعة جديدة من سوائل تبريد المحركات «هافولين» التي تحمل العلامة التجارية «زيوت كالتكس». وتم تصميم كل من «هافولين إيزي كول 33» (Havoline Easy Cool 33) و«هافولين رادياتور كولانت» (Havoline Radiator Coolant ) لتأمين حماية طويلة الأمد لمحركات المركبات، وهي متوفرة حالياً في مختلف المتاجر بدولة الإمارات.

هذا وتحتوي مجموعة المنتجات الجديدة على مواد مثبطة تعزز حماية المحركات وتجنبها الحرارة الزائدة وعوامل الصدأ والتآكل، وهي من المشكلات الشائعة التي تتعرض لها العديد من محركات المركبات بسبب الطقس الحار في فصل الصيف. وإضافةً إلى ذلك، يمتاز كلا المنتجين بكونهما مصنعين من مواد عضوية وصديقة للبيئة، ويقدمان حماية طويلة الأمد للمحركات وبتكلفة في المتناول.

وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك»: «شهدت سوق السيارات في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال السنوات الماضية نمواً ملحوظاً، لتصبح اليوم ثاني أكبر أسواق منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بعد المملكة العربية السعودية. وحرصت «إيبكو للزيوت» مؤخراً على تحسين وصولها إلى فئة المستخدمين النهائيين، الأمر الذي أتاح لنا تزويد المستهلكين بمجموعة واسعة من منتجات الزيوت الممتازة وعالية الجودة».

ومن جانبه قال أدريان دي كوك، مدير منطقة الأعمال - منطقة الخليج والشرق الأوسط وشرق أفريقيا لدى «شيفرون»: «انطلاقاً من مكانتها العالمية الرائدة ودورها كونها لاعباً استراتيجياً في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وأفريقيا، تتطلع «شيفرون» دائماً إلى تخطي توقعات العملاء من خلال مواصلة العمل على تلبية الطلب المتنامي في السوق وتوفير سوائل التبريد سهلة الاستخدام، التي تمتاز أيضاً بكونها صديقة للبيئة».

تجدر الإشارة إلى توفّر مجموعة كبيرة من الزيوت ومواد التشحيم وسوائل التبريد وغيرها من منتجات «إينوك» و«كالتكس» عبر «إيبكو للزيوت» التي تقدم منتجات علاماتها التجارية بخيارات متنوعة، مثل توريد الكميات كبيرة أو في البراميل أو العلب الكرتونية الصغيرة.