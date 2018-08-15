اقتصادية رأس الخيمة تعزز المهارات التسويقية لأصحاب رخص الغد ورواد الأعمال

المصدر: رأس الخيمة - البيان

نظمت اقتصادية رأس الخيمة بالتعاون مع شركة اسكتش للتصميم وإدارة المحتوى التقني ورشة في مقر الدائرة عن مهارات إنشاء الهوية التجارية، التي استهدفت عدداً من ملاك رخص الغد ورواد الأعمال، لتعزيز أساليب وتقنيات التسويق المتميز للمنتجات واستقطاب الزبائن وزيادة فرص النجاح.

وركزت الورشة التي قدمها المدرب عمر عزام مدير قسم الابتكار والتصميم، على أهمية إنشاء هوية خاصة بالمنتج، من خلال إبراز خصائصها ومميزاتها وتسويقها باستخدام أساليب وتقنيات معينة تهدف لتعزيز الرابطة بين هذه المنتجات وذاكرة العميل، وتشمل عملية بناء الهوية الوسائل البصرية والعاطفية والمنطقية والثقافية للخروج بصورة ذهنية وانطباع إيجابي أمام العميل، يعكس رؤية المنظمة وأهدافها، وكذلك اختيار الألوان والمهارات في الهوية البصرية التي تؤثر على المنتج وتسويقه تجارياً.

وقدم الدكتور كريم هيبة مدير قسم التدريب والتطوير، آليات التسويق الإلكتروني وفوائده وأفضل الطرق للوصول للعميل من خلال استخدام وسائل التسويق الرقمي وتطبيقات التواصل الاجتماعي وأثره الكبير في تحقيق التسويق الذكي.

وأكد المحامي والمستشار القانوني إبراهيم الحوسني في الورشة، أهمية تسجيل العلامات التجارية وحفظ حقوق الملكية لدى الجهات المختصة.