«تماني مارينا» يحصد جائزة التميّز من «تريب أدفايزر» لعام 2018

المصدر: Ⅶدبي - البيان

أعلن فندق تماني مارينا في دبي، عن حصوله على جائزة التميز من «تريب أدفايزر» TripAdvisor لعام 2018، وهي شهادة تَميّز تُمنح للفنادق التي حصدت تعليقات ممتازة من المسافرين عبر موقعها الإلكتروني تريب أدفايزر، على مدى 12 شهراً. وتم منح جائزة التميز لفندق تماني مارينا نتيجة تعليقات المسافرين العالية والمتواصلة على موقع تريب أدفايزر الإلكتروني الذي يعدّ أكبر موقع سفر في العالم، حيث تكرم شهادة التميز من تريب أدفايزر مجموعات مختارة من أماكن الإقامة ومعالم الجذب والمطاعم التي تظهر التزامها المستمر بتحقيق التميز في الضيافة.

وقال وليد العوا، مدير عام فندق تماني مارينا: «إنها لأخبار سارة ومشرفة أن نفوز بجائزة التميز من تريب أدفايزر، الأمر الذي يثبت مدى تفوقنا في مجال خدمات الضيافة وتوفير مرافق ممتعة وفاخرة ومريحة للضيوف من العائلات والأفراد، وتعكس تلك الجائزة التصويت الرائع الذي حصلنا عليه من قبل ضيوفنا، وعليه سنسعى جاهدين لنبقى متفوقين في هذا المجال».

وترتكز جائزة التميز من تريب أدفايزر على نوعية وكمية التعليقات التي يقدمها المسافرون عبر موقعها الإلكتروني على مدى 12 شهراً. وللتأهل للفوز بشهادة التميّز، يتعين على المنشأة الاحتفاظ بتقييم إجمالي على تريب أدفايزر يبلغ أربع دوائر من خمس على الأقل، ولديها الحد الأدنى من عدد التعليقات، كما يتعيّن أن يكون قد مر على إدراجها على موقع تريب أدفايزر 12 شهراً على الأقل.