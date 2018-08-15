415 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي

المصدر: دبي ــ البيان

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 415 مليون درهم. فقد شهدت الدائرة تسجيل 115 مبايعة بقيمة 142 مليون درهم منها 29 مبايعة أراضٍ بقيمة 30 مليون درهم و86 مبايعة شقق وفلل بقيمة 112 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 11 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 8 ملايين درهم في منطقة الحبية الثالثة، ثم مبايعة بقيمة 3 ملايين درهم في منطقة الحبية الثالثة.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 8 ملايين درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 7 ملايين درهم في منطقة نخلة جميرا، وأخيراً مبايعة بقيمة 4 ملايين درهم في منطقة برج خليفة.

وتصدرت منطقة الثنية الخامسة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 11 مبايعة بقيمة 7 ملايين درهم، تلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 9 مبايعات بقيمة 5 ملايين درهم وثالثة في برج خليفة بتسجيلها 8 مبايعات بقيمة 25 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 273 مليون درهم منها 27 رهن أراضٍ بقيمة 186 مليون درهم و34 رهن فلل وشقق بقيمة 87 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة المطينة بقيمة 95 مليون درهم، وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 61 مليون درهم.