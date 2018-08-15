الاتحاد للطيران تشغل رحلات إضافية لخدمة موسم الحج

المصدر: Ⅶأبوظبي - البيان

أعلنت الاتحاد للطيران عن تسييرها لرحلات إضافية بين أبوظبي ومطاري جدة والمدينة المنورة في المملكة العربية السعودية، وذلك لتيسير حركة آلاف الحجاج القادمين من مختلف شبكة الوجهات العالمية للاتحاد للطيران.

وتعتزم الاتحاد للطيران تشغيل طائرات مخصصة لنقل الحجاج على رحلاتها الإضافية حتى 28 أغسطس 2018. وسوف تعمل هذه الرحلات غير المجدولة إلى جانب الرحلات المنتظمة المعتادة.

وتتصدر كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا وباكستان وأندونيسيا وكوريا ونيجيريا قائمة الدول من حيث أعداد الحجاج الذين سيسافرون عبر شبكة وجهات الاتحاد للطيران.

ومن جهته، صرح حارب مبارك المهيري، نائب أول للرئيس لشؤون المبيعات في الاتحاد للطيران، قائلاً: «تحظى رحلة الحج بمكانة خاصة في قلوب المسلمين كونه أحد أركان الإسلام الخمسة، ونعتز بدعمنا المستمر لحجاج بيت الله من خلال توفير باقة من الاستعدادات على رأسها تسيير رحلات إضافية إلى مطار جدة والمدينة المنورة تصل إلى 16 رحلة إلى جانب رحلاتنا المجدولة المعتادة».

وأضاف حارب: «نشهد هذا العام زيادة بنسبة 17 بالمئة في عدد المسافرين الحجاج مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كما نحرص في الاتحاد للطيران على تقديم أفضل تجربة لضيوفنا من الحجاج ومساعدتهم على أداء مناسكهم بسكينة واطمئنان».

وقد خصصت الاتحاد للطيران فريقاً من العاملين في مطار أبوظبي الدولي لمساعدة الحجاج، مع توفير منافذ خاصة لإنهاء إجراءات سفرهم، وموظفين لإرشاد الحجاج القادمين من مختلف محطات شبكة وجهاتها العالمية وتسهيل إجراءاتهم.