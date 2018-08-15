«جاقار» تتصدر «القدرة التنفيذية» لتطبيقات التوريد الاستراتيجي 2018

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «جاقار»، شركة إدارة الإنفاق المستقلة، أنه تم تصنيف «جاقار أدفانتج» بالحل القائم من حيث «القدرة التنفيذية» من شركة «جارتنر»، وذلك وفق تقرير «ماجيك كودارانت» لتطبيقات التوريد الاستراتيجي. ولقد نالت «جاقار» مسبقاً في هذه السنة لقب «الشركة الرائدة» من «جارتنر» في إطار تقرير «ماجيك كوادرانت» لحلول مشتريات - تسديد

وقد حازت «جاقار» على هذه المرتبة ضمن مربع «الروّاد» كثمرة لجهودها الحثيثة في تطوير المنتجات، وفهمها العميق للسوق، وقدرتها على تقديم هذه الحلول في مختلف أنحاء العالم بفضل فرق دعمها المحلية المختصة، حيث تعد حلولها خياراً للشركات التي تحتاج حلولاً شاملة مصممة بحسب احتياجات القطاعات المختلفة.

وقال روبرت بونافيتو، الرئيس التنفيذي لـ «جاقار»: «ندرك أن أفضل البيانات تأتي من العملاء، وأن توجهات السوق تقوم على احتياجاتهم. نحرص على تطبيق كل ما نجيده بهدف تقديم حلول مبتكرة للسوق العالمية، مدعومين بما نراه خدمة استثنائية للعملاء، وبما يرسخ مكانة حلولنا الرائدة. نفخر بإنجازنا الريادة في اثنين من تقارير «جارتنر»، بفضل المجموعة المتكاملة من الحلول التي نقدمها لدعم الشركات في نموّها على الصعيدين المحلي والعالمي».