إنجاز 20 % من «عزيزي ريفيرا»

المصدر: Ⅶ دبي- البيان

أعلنت عزيزي للتطوير العقاري، إحدى شركات التطوير العقاري في دولة الإمارات، عن آخر التطورات الإنشائية في مشروعها المميز «عزيزي ريفيرا» على الواجهة المائية بمنطقة «ميدان ون».

ويشتمل المشروع البالغة كلفته 12 مليار درهم ما يقرب من 16 ألف وحدة، ووصلت أعمال الإنشاءات إلى نسبة 20%، مع اكتمال الأشغال في الطابق الأرضي فيما يخص المباني متوسطة الارتفاع التي تتراوح من سبعة إلى عشرة طوابق. مع متابعة أعمال الإنشاء في الطابق الأول، من المقرر الشروع في الطابق الثاني والثالث في شهر أغسطس الجاري، يتواصل العمل في «عزيزي ريفيرا» وفق الخطط الموضوعة لإنجازه في الوقت المحدد.

وقال مرويس عزيزي، رئيس مجلس إدارة مجموعة عزيزي: «يعد مشروع «عزيزي ريفيرا» من أكثر المشاريع السكنية المطلة على الواجهة المائية تفرداً في دبي، حيث يوفر للسكان والمستثمرين عائداً عالياً على الاستثمار من خلال زيادة أسعار العقارات بالتزامن مع الاستعدادات لانطلاق معرض «إكسبو 2020» وما سيتبعه من نمو مستدام. ويعتمد المشروع على النهج الفرنسي المتوسطي المذهل في تصميمه، ويضم الكثير من المرافق، ويقوم على نمط حياة المجتمع المتكامل، فضلاً عما يوفره من إطلالات خلّابة على القناة المائية وأفق دبي».