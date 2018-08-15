«اقتصادية عجمان» تصادر سلعاً مقلّدة بـ 6 ملايين درهم

المصدر: عجمان - البيان

ضبطت «دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان» مؤخراً، مستودعين في منطقة «الجرف الصناعية» لمصادرة أكثر من 60,000 قطعة مقلدة تحمل علامات تجارية مشهورة بقيمة إجمالية 6,220,000 ملايين درهم. وجاء ذلك في إطار الحملة التفتيشية التي قام بها مفتشو «قسم مكافحة الغش التجاري»، تماشياً مع جهود تأمين الأسواق الاستهلاكية ومكافحة الغش التجاري وضمان أعلى مستويات الحماية لحقوق المستهلك.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وفرض عقوبات رادعة بحق المخالفين، عقب مصادرة المنتجات المقلدة قانوناً، والتي اشتملت على أحذية وعطور وملابس وحقائب ومنتجات جلدية.

وقال ماجد ناصر السويدي، مدير إدارة الرقابة وحماية المستهلك في «دائرة التنمية الاقتصادية»: «جاءت ضبطية السلع المقلدة استجابةً لشكوى تفيد بتداول قطع غير أصلية لعلامات تجارية عالمية في منطقة «الجرف الصناعية»، ما دفعنا إلى ضبط المستودعين ومصادرة المنتجات المقلدة، التزاماً منا بتوفير أسباب حماية المستهلك التي تعتبر أولوية قصوى بالنسبة لنا. واختتم السويدي: «نتطلع إلى مواصلة مساعينا لحفظ حقوق الشركات والعلامات التجارية العالمية والمستهلكين، سواء من خلال الحملات التفتيشية أو التوعوية».