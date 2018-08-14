نمو إيرادات "إعمار" بنسبة 46 بالمئة إلى 11.474 مليار درهم

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت "إعمار العقارية"، المدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز EMAAR، عن تحقيق إيرادات بقيمة 11.474 مليار درهم (3.124 مليار دولار) خلال النصف الأول من عام 2018، بنمو نسبته 46 بالمئة مقارنة بإيرادات النصف الأول من عام 2017 والتي بلغت 7.866 مليار درهم (2.142 مليار دولار). ويأتي هذا النمو مدفوعاً بتحقيق إنجازات نوعية على صعيد تنفيذ الأعمال الإنشائية في المشاريع بالتزامن مع النمو المستمر في أعمال مراكز التسوق.

وحققت "إعمار" نمواً بنسبة 18 بالمئة في صافي الأرباح الذي بلغ 3.344 مليار درهم (910 مليون دولار)، قبل احتساب أثر الاكتتاب الأولي العام لشركة "إعمار للتطوير" (المدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز EMAARDEV)، وذلك مقارنةً بصافي الأرباح المسجل في الفترة ذاتها من عام 2017 والبالغ 2.837 مليار درهم (772 مليون دولار). ووصل صافي الأرباح في النصف الأول من هذا العام بعد احتساب أثر الاكتتاب الأولي العام لشركة "إعمار للتطوير" في 2017 إلى 2.981 مليار درهم (812 مليون دولار)، بنمو نسبته 5 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأعلنت "إعمار للتطوير"، شركة التطوير العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة التي تمتلك "إعمار العقارية" حصة الأغلبية فيها، عن تحقيق مبيعات قوية في قطاع العقارات السكنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بلغت قيمتها 6.229 مليار درهم (1.696 مليار دولار) خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، مما يعكس مدى اهتمام المستثمرين بالمشاريع التي تطوّرها. ولدى "إعمار للتطوير" مشاريع بقيمة 38.502 مليار درهم (10.482 مليار دولار) سيتم احتساب إيراداتها خلال السنوات المقبلة، مما يعكس الركائز المالية القوية التي تتمتع بها الشركة.

وحققت أعمال "إعمار" في قطاعات مراكز التسوق، والضيافة، والترفيه إيرادات بقيمة 3.536 مليار درهم (963 مليون دولار)، بنمو نسبته 17 بالمئة مقارنة بإيرادات الفترة ذاتها من العام الماضي والتي بلغت 3.016 مليار درهم (821 مليون دولار). وتمثل إيرادات هذه الأعمال 31 بالمئة من إجمالي إيرادات "إعمار".

وحققت "إعمار" خلال الربع الثاني (أبريل إلى يونيو) من 2018 إيرادات بقيمة 5.888 مليار درهم (1.603 مليار دولار)، بنمو نسبته 55 بالمئة مقارنة بإيرادات الربع الثاني من 2017 والتي بلغت 3.794 مليار درهم (1.033 مليار دولار). وسجل صافي الأرباح في الربع الثاني من 2018 نمواً بنسبة 16 بالمئة إلى 1.679 مليار درهم (457 مليون دولار)، قبل احتساب أثر الاكتتاب الأولي العام لشركة "إعمار للتطوير". وبلغ صافي الأرباح بعد احتساب أثر الاكتتاب الأولي العام لشركة "إعمار للتطوير" 1.480 مليار درهم (403 مليون دولار)، بنمو نسبته 2 بالمئة مقارنة بأرباح الربع الثاني من 2017 والبالغة 1.453 مليار درهم (396 مليون دولار).

بهذه المناسبة قال محمد العبار، رئيس مجلس إدارة "إعمار العقارية": "يمثل الأداء المالي القوي للشركة خلال النصف الأول من السنة انعكاساً لقوة اقتصاد دبي والاهتمام المتنامي بالمدينة من قبل المستثمرين العالميين والسياح على حد سواء. وفي الوقت الذي سجلت فيه أعمالنا في القطاع العقاري نمواً إيجابياً مع إطلاق عدد من الوجهات السكنية الجديدة في دبي، استفادت أعمالنا في مراكز التسوق، والضيافة، والترفيه من تنامي أعداد السياح القادمين إلى المدينة بالتزامن مع ارتفاع حجم الإنفاق المحلي. ويبقى تركيزنا موجهاً نحو تطوير أصول عقارية مميزة وتعزيز إمكاناتنا في قطاعي مراكز التسوق والضيافة، بما يضمن تحقيق قيمة مضافة لجميع أصحاب المصالح".

وفي القطاع العقاري، أطلقت "إعمار" عدداً من الوجهات السكنية في دبي ضمن "خور دبي"، و"دبي هيلز استيت"، و"وسط مدينة دبي"، و"إعمار الجنوب"، وكشفت أيضاً عن جزيرة "إعمار بيتشفرونت" الخاصة. وقوبل إطلاق هذه الوجهات باهتمام كبير من قبل المستثمرين العالميين، مما يعبّر عن السمعة المميزة التي تحظى بها "إعمار" من حيث جودة التصميم والبناء والالتزام باستكمال المشاريع في المواعيد المحددة.

وخلال النصف الأول من 2018، سجلت "إعمار مولز"، المدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز EMAARMALLS، إيرادات بلغت 2.103 مليار درهم (573 مليون دولار)، بنمو نسبته 29 بالمئة مقارنة بإيرادات النصف الأول من عام 2017 والتي بلغت 1.624 مليار درهم (442 مليون دولار). وتواصل "إعمار" تعزيز أعمالها في قطاع مراكز التسوق مع إطلاق وجهة تجارية جديدة ضمن "خور دبي" تمتد على مساحة 6 كيلومترات مربعة وتبعد مسافة 10 دقائق فقط عن مطار دبي الدولي ووسط مدينة دبي. وستضم هذه الوجهة الجديدة، التي ترسم ملامح جديدة لقطاع تجارة التجزئة، أكبر حي صيني من نوعه في منطقة الشرق الأوسط.

كما تواصل "إعمار" تطوير "دبي هيلز مول" في "دبي هيلز استيت"، مع نحو مليوني قدم مربعة من المساحات المخصصة للتأجير. واستقبلت مراكز التسوّق التابعة لـ "إعمار مولز" – والتي تشمل "دبي مول"، و"دبي مارينا مول"، و"سوق البحار"، و"مجمع الذهب والألماس"، ومراكز التسوق في المجمعات السكنية - 67 مليون زائر خلال النصف الأول من عام 2018، بنمو نسبته 3 بالمئة مقارنة بعدد الزوّار الذي استقبلته خلال الفترة ذاتها من العام الماضي والبالغ 65 مليون زائر.

وبلغت إيرادات "إعمار" من أعمال الضيافة، والتأجير التجاري، والترفيه 1.433 مليار درهم (390 مليون دولار) خلال الأشهر الستة الأولى من العام، بنمو نسبته 3 بالمئة مقارنة بإيرادات الفترة ذاتها من العام الماضي والبالغة 1.392 مليار درهم (388 مليون دولار). وواصلت العلامات التجارية الثلاث التابعة لـ "مجموعة إعمار للضيافة"، وهي "العنوان للفنادق والمنتجعات"، و"فيدا للفنادق والمنتجعات"، و"روﭪ للفنادق"، تحقيق معدلات إشغال تفوق ما هو سائد في القطاع في دبي. ووقعت "مجموعة إعمار للضيافة" عدداً من عقود الإدارة في دولة الإمارات العربية المتحدة والأسواق العالمية، وتتضمن محفظتها الحالية أكثر من 50 مشروعاً فندقياً قيد التشغيل أو التطوير