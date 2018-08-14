أرباح «إعمار للتطوير» تقفز 68% إلى 1.8 مليار

المصدر: Ⅶدبي- البيان

حققت «إعمار للتطوير» 1.82 مليار درهم أرباحاً صافية عن النصف الأول 2018 بنمو 68%، مقارنة بصافي أرباح الفترة ذاتها من العام الماضي والبالغة 1.08 مليار درهم. ووصلت إيرادات النصف الأول إلى 6.99 مليارات درهم، بفضل التقدم في الأعمال الإنشائية ومواصلة تسليم الوحدات في المواعيد المحددة. وتمثل هذه الزيادة نسبة 119% مقارنة بإيرادات الفترة ذاتها من العام الماضي، والتي بلغت 3.19 مليارات درهم.

وحققت الشركة إجمالي مبيعات بقيمة 6.23 مليارات درهم خلال النصف الأول 2018، كما حققت حتى الآن مبيعات لمشاريع قيد الإنجاز بقيمة 38.5 مليار درهم، وسيتم تسجيل معظمها إيرادات خلال السنوات الثلاث إلى الأربع المقبلة.

وخلال الربع الثاني 2018، حققت «إعمار للتطوير» نمواً بنسبة 73% في صافي الأرباح ليصل إلى 997 مليون درهم، مقارنة بصافي أرباح الربع الثاني 2017 والذي بلغ 575 مليون درهم.

ووصلت إيرادات الربع الثاني 2018 إلى 3.72 مليارات درهم بنمو 145%، مقارنة بإيرادات الربع الثاني 2017 والتي بلغت 1.52 مليار درهم. وأطلقت «إعمار للتطوير» خلال النصف الأول 2018 أكثر من 3600 وحدة سكنية جديدة ضمن مشروعاتها الكبرى المتعددة في دبي، ولدى الشركة حالياً أكثر من 60 مشروعاً سكنياً قيد التطوير في الإمارات تضم أكثر من 28 ألف وحدة سكنية.

ويستمر تنفيذ الأعمال الإنشائية وفق الجدول الزمني المحدد استعداداً لتسليم أول الوحدات السكنية في منطقة الواجهة المائية في «دبي كريك رزيدنسز» في منطقة الجزيرة ضمن «خور دبي» العام المقبل.

كما تم الالتزام بالمدد الزمنية المحددة لمراحل تطوير الوحدات السكنية في «دبي هيلز استيت»، و«إعمار الجنوب»، و«إعمار بيتشفرونت»، و«وسط مدينة دبي» أيضاً، استعداداً لتسليمها.

وقال محمد العبار، رئيس مجلس إدارة «إعمار للتطوير» و«إعمار العقارية»: «تمثل الوجهات السكنية التي تطورها «إعمار» مراكز مستقبلية تتسم بالمواقع الحيوية وجودة البناء العالية والإطلالات المميزة والمرافق العصرية المتكاملة، ويعتبر تطوير العقارات المتميزة محوراً رئيسياً لاستراتيجيتنا في دبي.

ويعكس اهتمام المستثمرين المتزايد بمشروعاتنا ثقتهم بإمكاناتنا وقدراتنا على اتباع أعلى معايير الجودة في البناء والتصميم. وسنستمر في البحث عن فرص جديدة لتطوير أصول عقارية تضمن تحقيق قيمة مضافة على المدى الطويل لكافة الأطراف ذات الصلة».

وتضمنت قائمة الوجهات الجديدة التي أطلقتها «إعمار للتطوير» خلال النصف الأول 2018 كلاً من: مجمع «ذا جراند» الحصري المتميز الذي يضم الشقق ومنازل البنتهاوس، إضافة إلى وحدات التاون هاوس على منصة البوديوم ضمن «خور دبي»؛ «سوسيو» و«كوليكتيف» اللذين يقدمان مفاهيم جديدة للعيش المشترك في «دبي هيلز استيت»؛ «بيتش فيستا» و«سنرايز بي» في «إعمار بيتشفرونت»؛ «جراندي» في وسط مدينة دبي، وغيرها.

وخلال شهر رمضان المبارك وفصل الصيف، أطلقت «إعمار» عدداً من العروض الترويجية القيّمة التي أسهمت في تعزيز المبيعات. وقوبلت وجهة «إعمار بيتشفرونت»، الجزيرة الخاصة في الخليج العربي، التي توفر نمط الحياة الشاطئية التي تشتهر بها مدينة ميامي، باستجابة قوية من قبل المستثمرين مع إطلاق كل من «بيتش فيستا» و«سنرايز بي»، حيث سجّلا مبيعات بقيمة 1.65 مليار درهم.

وفي خطوة تهدف إلى الاستفادة من الفرص التطويرية المتاحة في القطاع العقاري، أعلنت «إعمار» و«الدار» عن مشروع مشترك لتطوير وجهات عالمية جديدة تُعزز المشهد العمراني في الإمارات.