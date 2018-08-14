9.8 مليارات درهم صادرات أبوظبي في 5 أشهر

المصدر: Ⅶ أبوظبي - عبد الحي محمد

زادت الصادرات غير النفطية لإمارة أبوظبي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بنسبة 3%، وبقيمة 29 مليون درهم لتصل إلى 9.85 مليارات درهم مقارنة بـ9.56 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وكشف تقرير لمركز الإحصاء في أبوظبي أمس عن تراجع الواردات للإمارة خلال الفترة من يناير- مايو 2018 بنسبة 7.6% وبقيمة نحو 4 مليارات درهم مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وانخفضت الواردات إلى 47.2 مليار درهم خلال الأشهر الخمسة الأولى لعام 2018 مقارنة بـ51.2 مليار درهم للأشهر الأولى من عام 2017

منافذ

ووفقاً للتقرير فقد بلغت قيمة التجارة الخارجية عبر منافذ إمارة أبوظبي خلال الأشهر الخمسة 67.7 مليار درهم مقابل 70.9 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2017 بانخفاض قدره 4.6%، وأرجع التقرير هذا الانخفاض إلى تراجع قيمة الواردات، بينما ارتفعت قيمة المعاد تصديره من 10.1 مليارات إلى 10.5 مليارات درهم وبنسبة 3.6% إضافة إلي نمو الصادرات.

وأكد التقرير انخفاض قيمة التجارة الخارجية لأبوظبي في شهر مايو من العام الجاري بنسبة 11.5% عما كانت عليه في مايو من عام 2017، وأرجع ذلك إلي انخفاض قيمة كل من الصادرات بنسبة 18.4% والواردات بنسبة 12% بينما ارتفعت قيمة المعاد تصديره بنسبة 2.1% خلال الفترة نفسها.

معادن

واستحوذت منتجات الألمنيوم والحديد والنحاس على نسبة 40.7% من صادرات أبوظبي غير النفطية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري.

وكشف تقرير مركز الإحصاء في أبو ظبي عن أن إجمالي صادرات الألمنيوم والحديد والنحاس تشكل 40.7% من إجمالي الصادرات غير النفطية، وجاءت منتجات الألمنيوم في الترتيب الأول بصادرات بقيمة مليار و595 مليون درهم تليه مصنوعات النحاس بقيمة مليار و344 مليون درهم ثم الحديد الصلب ومصنوعات الفولاذ بقيمة مليار و80 مليون درهم.

وكشف التقرير عن أن أبوظبي صدرت خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري إلي 65 دولة واحتلت المملكة العربية الأولي المرتبة الأولى في صادرات أبوظبي بإجمالي مليار و544 مليون درهم وبنسبة نمو 41.5% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017 تليها الصين والهند والولايات المتحدة الأميركية.