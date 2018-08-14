1.1 مليار درهم أرباح نصفية لـ «أدنوك للتوزيع» بنمو 18 %

المصدر: Ⅶأبوظبي- البيان

حققت «أدنوك للتوزيع» 1.124 مليار درهم أرباحاً صافية عن النصف الأول 2018 بنمو نسبته 18%، فيما بلغت الأرباح الإجمالية 2.608 مليار درهم بنمو 24%، ما يشير إلى أن الشركة تسير بخطى ثابتة، وفقاً لخطة النمو الموضوعة، والتي تركز على زيادة هوامش الأرباح وتحسين كفاءة التكاليف التشغيلية في مختلف أعمالها.

وارتفعت الأرباح قبل خصم الضريبة والاستهلاك والإطفاء إلى 1.443 مليار درهم بنمو 30%، كما حققت الشركة تقدماً قوياً في تعزيز التدفق النقدي الحر بلغت نسبته 72% على أساس سنوي، أي ما يصل إلى 1.1 مليار درهم.

ويسري التقدم على نتائج الربع الثاني من العام الحالي، حيث ارتفع صافي أرباح الشركة بنسبة 24% مقارنة بالربع الثاني من 2017، وارتفعت الأرباح الإجمالية بنسبة 33%، ليرتفع بذلك هامش الربح الإجمالي إلى 25% مقارنة بـ 22% حققتها «أدنوك للتوزيع» خلال الربع الثاني 2017.

وحافظ الأداء المالي للشركة خلال النصف الأول 2018 على قوته بالرغم من تحديات السوق، وبلغ إجمالي مبيعات الوقود خلال هذه الفترة 4.763 ملايين لتر بانخفاض طفيف نسبته 1% بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وقال المهندس سعيد مبارك الراشدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أدنوك للتوزيع: «تؤكد نتائج الربع الثاني والنصف الأول من عام 2018 نجاح جهودنا لتحقيق الاستراتيجية الموضوعة، حيث أحرزنا تقدماً جيداً في دعم الركائز الثلاث الرئيسية التي تقوم عليها استراتيجيتنا والتي تشمل: المنتجات النفطية، وغير النفطية، ومبادرات تعزيز الكفاءة المالية».

وأضاف: «كما تواصل أدنوك للتوزيع تحقيق نتائج مالية قوية مدعومة بتحسين هوامش الربح وتعزيز الكفاءة المالية للتكاليف التشغيلية، حيث نسير بخطى واثقة نحو هدفنا المعلن والمتمثل بتوفير نحو 190 مليون درهم في 2018 من خلال خفض النفقات. وكونها شركة مدرجة حديثاً في سوق أبوظبي للأوراق المالية، تواصل أدنوك للتوزيع التزامها بتطبيق أعلى مستويات الانضباط في ما يتعلق بالاستثمارات الرأسمالية، وهو ما أسهم في خفض ميزانية الإنفاق الرأسمالي بشكل كبير مقارنة بعام 2017، وقد حققنا ذلك مع استمرارنا في توسعة شبكة محطاتنا ودون أي تأثير على السلامة أو جودة الخدمات وتجربة العملاء».

ومن الناحية التشغيلية، حققت أدنوك للتوزيع تقدماً مهماً في زيادة تركيزها على تعزيز تجربة العملاء وتوسعة منتجاتها وخدماتها في مجال الوقود وغيره، حيث نجحت الشركة خلال الربع الثاني في تنفيذ عدد من المبادرات تضمنت إطلاق خدمة فليكس التي تتيح للعملاء إمكانية اختيار طريقة التزود بالوقود عبر الخدمة المتميزة أو الخدمة الذاتية، إضافة إلى إطلاق علامتين تجاريتين جديدتين للبيع بالتجزئة هما «جيان إكسبرس» و«مقهى ومخبز الواحة»، كما افتتحت 8 محطات خدمة جديدة و10 متاجر تجزئة في مختلف إمارات الدولة منذ الربع الثاني من العام الماضي.

أما على الصعيد التكنولوجي، فقامت «أدنوك للتوزيع» خلال الربع الثاني بتركيب 70 ألف شريحة ذكية إضافية تدعم تقنية (RFID)، ليصل إجمالي عدد الشرائح التي تم تركيبها إلى الآن إلى 180 ألف شريحة، وذلك ضمن خدمات محفظة أدنوك الذكية التي توفر حلول دفع عالمية المستوى تتيح للعملاء إمكانية التزود بالوقود بسرعة وسهولة أكبر.

وأضاف الراشدي: «شهدت أدنوك للتوزيع على مدى النصف الأول 2018 أداء قوياً بشكل عام، حيث ارتفعت مساهمة قطاع التجزئة في الأرباح قبل خصم الضريبة والاستهلاك والإطفاء بنسبة 39%، وحققنا زيادة بنسبة 5% في مبيعات الوقود للشركات. وركزنا خلال هذه المرحلة على العملاء وتعزيز مرونة أعمالنا التجارية لتتماشى مع المتطلبات المتغيرة للسوق، ونحن واثقون بقدرة الشركة على تنفيذ خطة الأعمال لعام 2018 وما بعده».