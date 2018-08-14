شنغهاي تستضيف معرض دبي للعقارات 31 أغسطس

المصدر: دبي - وام

تنظم دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الفترة من 31 أغسطس الجاري إلى 2 سبتمبر المقبل فعاليات الدورة الثامنة لمعرض دبي للعقارات في شنغهاي، التي تقام للمرة الثانية في مركز شنغهاي إيفربرايت للمعارض والمؤتمرات.

في هذا الصدد أعلنت الدائرة عن تعاونها مع شركة «سومانسا» للمعارض في تنظيم هذا المعرض العقاري الفريد من نوعه، الذي سيشارك فيه أفضل مطوري العقارات لإبراز مكانة دبي وجهة مثلى للاستثمار العقاري أمام المستثمرين الصينيين.

ووفقاً لدائرة الأراضي والأملاك في دبي ضخ المستثمرون الصينيون ما يصل إلى 14.3 مليار درهم في سوق العقارات بدبي ويحتلون مرتبة متقدمة على قائمة أكثر 10 جنسيات إقبالاً على الاستثمار في دبي، ومن المتوقع أيضاً زيادة تعاملاتهم العقارية بفضل منح المواطنين الصينيين تأشيرات دخول لدى وصولهم إلى دبي.

وقالت ماجدة علي راشد مساعدة المدير العام رئيسة مركز إدارة وتشجيع الاستثمار في الدائرة: إن دبي تعد واحدة من أكثر المدن جاذبية للمستثمرين الأجانب وتبحث أراضي دبي دائماً عن طرق لتعزيز مكانة الإمارة من أجل تحقيق النمو المستدام لقطاعها العقاري.

وسيجمع معرض دبي للعقارات مطورين عالميين من الإمارات سيعرضون مئات المشاريع التي توفر الآلاف الوحدات المتاحة أمام المستثمرين للاختيار منها، بما في ذلك الشقق والمنازل السكنية والفلل والعقارات التجارية.

وسيعرض المعرض أيضاً الشقق التي توفر مزايا خاصة بما في ذلك الإعفاء الضريبي على دخل الإيجار ورأس المال وعدم فرض أي قيود على إعادة تحويل الأموال وتوفير تأشيرة مستثمر عقاري وامتلاك العقارات بنسبة 100% وتمر جميع الدفعات والاستثمارات عبر حسابات الضمان التي تخضع للرقابة من قبل دائرة الأراضي والأملاك في دبي. ويحظى معرض دبي للعقارات بالدعم من قِبل رعاة الفئة البلاتينية، وهم: «فالكون سيتي أوف وندرز»، «إعمار العقارية»، و«شوبا»، والراعي الذهبي «ماج للتطوير العقاري».