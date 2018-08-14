11 % نمو الطلب الشرق أوسطي على الرحلات الجوية

المصدر: Ⅶجنيف - البيان

ارتفع الطلب العالمي على الرحلات الجوية في شهر يونيو الماضي بنسبة 7.7% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2017. وسجلت جميع المناطق العالمية ارتفاعاً في معدل النمو، تصدرتها منطقتا الشرق الأوسط وأفريقيا. كما ازدادت السعة الإجمالية بنسبة 5.9% وعامل الحمولة بواقع 1.4 نقطة مئوية ليبلغ 81.9%. وفق أحدث تقارير الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا».

وسجلت شركات الطيران في الشرق الأوسط زيادة في الطلب بنسبة 11% في شهر يونيو بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي. وتأتي هذه الأرقام لتجسد تحولاً جذرياً بالمقارنة مع معدلات النمو الضعيفة نسبياً المُسجلة خلال شهر مايو، الأمر الذي يعود بشكل أساسي إلى اختلاف موعد حلول شهر رمضان المبارك بين هذين العامين.

وحققت شركات الطيران الأفريقية نمواً ملحوظاً في حركة المسافرين بلغ 10.9% خلال شهر يونيو، بارتفاع كبير عن نسبة 2.1% المُسجلة خلال مايو المنصرم، إلا أن هذه الأرقام تعكس أيضاً حالة من التذبذب في البيانات الشهرية. وارتفعت السعة بنسبة 5.5% وعامل الحمولة بواقع 3.3 نقطة مئوية ليبلغ 68%. هذا وتسهم الأسعار المرتفعة للنفط والسلع في دعم اقتصادات العديد من بلدان المنطقة، بما فيها نيجيريا.

وسجلت شركات الطيران الأوروبية زيادة في حركة المسافرين بنسبة 6.1%.