ارتفاع مبيعات التجزئة بدعم من التخفيضات والعروض

المصدر: Ⅶدبي ــ بشار باغ

سجل قطاع التجزئة في دبي منذ بداية الأسبوع الجاري قبيل عيد الأضحى ارتفاعاً في المبيعات ونمواً في معدلات الزوار، ويأتي ذلك بدعم من العروض والتخفيضات المتنوعة التي يتم طرحها من قبل معظم متاجر التجزئة، بالإضافة إلى الفعاليات والأنشطة الترفيهية التي تنظمها مراكز التسوق.

وفي تصريحات لـ«البيان الاقتصادي» قال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة) إن حملة العيد في دبي (عيد الأضحى) تعد من أبرز عناصر التقويم السنوي لقطاع التجزئة في دبي، وهي بدورها تعزّز من مكانة دبي كوجهة مفضّلة لقضاء إجازة العيد فيها مع الأهل والأصدقاء، لما تزخر به من خيارات متعدّدة للزوّار والمقيمين.

وفي ظل ارتفاع الحجوزات إلى دبي خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، توقع الخاجة زيادة أعداد الزوار، وكذلك حجم المبيعات في قطاع التجزئة، ونحن بدورها أعددنا في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة العديد من الفعاليات والعروض الترويجية التي تثري تجربتهم وزيارتهم. هذا بالإضافة إلى المعالم والمقومات السياحية التي تتمتع بها دبي.

وأضاف الخاجة: خلال الفترة التي تسبق العيد تنشط أسواق التجزئة، وتقدم المحلات التجارية خصومات كبيرة، فيما تزخر مراكز التسوق بالكثير من الفعاليات والأنشطة الممتعة، وأيضاً يستطيع المتسوقون الحصول على قسائم تخولهم المشاركة في سحوبات «أدر الدولاب واربح»، وذلك عند إنفاقهم 200 درهم فأكثر في مراكز التسوق المشاركة في الحملة الترويجية الخاصة بــ«مجموعة مراكز التسوق في دبي»، وذلك ابتداءً من 10 حتى 25 أغسطس، لفرصة الفوز بجوائز قيمة ومبالغ نقدية تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من 500 ألف درهم.

واستعرض الخاجة أهم العروض التي تزخر بها دبي للمتسوقين والسياح على حد سواء، حيث يتاح للزوار والمقيمين عبر تطبيق «SunSational Summer» الذي أطلقته مراس، فرصة الاستفادة مما يزيد على 400 عرض مميز يشمل عروضاً على أشهى المأكولات، وعروض المحلات التجارية والأنشطة الترفيهية، وذلك حتى 30 سبتمبر في «السيف» و«بوكس بارك» و«سيتي ووك» و«لامير» و«ذا بييتش» و«ذا أوتلت فيليدج». ويقدم فندق لابيتا، دبي باركس آند ريزورتس بمناسبة عيد الأضحى عروضا رائعة تمنحهم فرصة الاسترخاء والاستجمام وقضاء أروع الأوقات خلال تلك الفترة المباركة. تبدأ أسعار هذه الباقة من 1200 درهم وتتوفر حتى 5 سبتمبر.

أما بالنسبة للفعاليات، فسوف تقام عدّة حفلات ومن بينها حفلة الفنانة بلقيس في سوق التنين 2 بتاريخ 24 أغسطس. كما وستحيي النجمة الفلبينية موريست عرضها الغنائي الخاص «موريست إز مايد» يوم الجمعة 17 أغسطس في مركز دبي التجاري العالمي، بالإضافة إلى ذلك، تقيم نجمة بوليوود سونيدهي شوهان حفلاً غنائياً في مركز دبي التجاري العالمي بتاريخ 24 أغسطس.

ولفت الخاجة من جانب آخر إلى أن الألعاب النارية سوف تنير سماء دبي أيضا، حيث تستضيف الوجهة الشاطئية ذا بييتش، مقابل جميرا بيتش ريزيدنس عروض الألعاب النارية، وذلك ابتداءً من 21 حتى 23 أغسطس في تمام الساعة 9:15 مساءً. أما الوجهة الشاطئية لامير فستحتضن أيضاً عروض الألعاب النارية من الساعة 9:30 مساءً خلال عطلة نهاية الأسبوع للعيد، بالإضافة إلى ذلك ستنير السيف سماء دبي بعروض الألعاب النارية على مدار ثلاثة أيام العيد.

وستحتضن سيتي سنتر ديرة ولأول مرة العديد من الأنشطة والفعاليات التي تقام داخل المول، وكذلك يستضيف دبي فستيفال سيتي مول عرضي «بيبي شارك» و«بينك فونج»، وتقدّم شخصيات الدمى الرئيسيّة لبرنامج الأطفال الشهير «افتح يا سمسم» في سوق التنين 2 خلال عيد الأضحى المبارك مجموعة من العروض، وسيحتفل ابن بطوطة مول بالذكرى الستين لعرض «استكشاف الفضاء»، ويستضيف دبي مول ابتداءً من 21 حتى 24 أغسطس أنشطة وفعاليات وعروضاً مميزة. عروض متنوعة

ومن جانبه قال عمر خوري، المدير التنفيذي لشركة نخيل مولز: نسعى دائماً في نخيل مولز إلى تقديم تجارب لا تُنسى إلى ضيوفنا، تشمل مجموعة من الأنشطة الترفيهية العائلية المميزة، والعروض الحية الترويجية الجذابة عبر كافة وجهاتنا. سيستضيف سوق التنين حفلاً غنائياً للفنانة بلقيس فتحي، إلى جانب عروض وأنشطة مسلية مستوحاة من البرنامج التعليمي افتح يا سمسم. بينما يقدم ابن بطوطة مول العديد من الأنشطة والفعاليات التعليمية والترفيهية، احتفاءً بمرور 60 عاماً من استكشافات الفضاء، وأعظم إنجازات الإنسان في هذا المجال.

عروض مميزة

وأكدت أسيل عطار، الرئيس التنفيذي لشركة «اليسرة فاشن»، التي تدير 23 متجراً في دبي، أن قطاع التجزئة في الإمارة بشكل عام سجل تحسناً ملحوظاً في المبيعات قبيل عيد الأضحى، ولفتت إلى أن مراكز التسوق تستقبل أعداداً كبيرة من المتسوقين من مختلف أنحاء العالم، من الباحثين عن العروض المميزة.