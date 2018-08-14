«راديسون داماك هيلز» يضيف 481 غرفة إلى محفظة دبي

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

وقعت «داماك العقارية» اتفاقية تعاون تاريخية مع «مجموعة فنادق راديسون» وذلك لتطوير وإطلاق فندق «راديسون داماك هيلز دبي»، والذي يُمثّل أحدث الفنادق العالمية لعلامة «راديسون»، وينفرد بإطلالات متميّزة على مضمار الغولف الشهير «ترامب إنترناشيونال غولف كلوب دبي» في مشروع «داماك هيلز».

ويتألف الفندق المرتقب والفاخر من 481 غرفة، بالإضافة إلى أجنحة بغرفة نوم واحدة أو اثنتين، كما يُقدّم للمستثمرين فرصة شراء وحدات سكنية تديرها «مجموعة فنادق راديسون»، ما يتيح لهم تحقيق عوائد مضمونة بنسبة تصل إلى 6% على استثماراتهم العقارية خلال الأعوام الثلاثة الأولى للتشغيل، ومن المقرر أن يستقبل فندق «راديسون داماك هيلز دبي»، الذي دخل فعلياً مرحلة الإنشاء، الدفعة الأولى من الضيوف بحلول الربع الأخير من العام 2019.

وقال حسين سجواني، رئيس مجلس إدارة «داماك العقارية»: «تمنح مكانة دبي المتنامية كوجهة سياحية عالمية المستثمرين المباشرين وغير المباشرين فرصة الاستفادة من إمكانات القطاع السياحي المزدهر للإمارة، خصوصاً مع التوقعات بأن تواصل دبي استقطاب أعداد متزايدة من السيّاح حتى عام 2020. ونثق بأن شراكتنا التاريخية مع مجموعة فنادق راديسون ستتيح لهؤلاء المستثمرين فرص استثمار فريدة ومجزية مع اثنين من قادة القطاع الرواد عالمياً، فضلاً عن تملّك وحدات سكنية في هذا الفندق الحصري».

وأضاف سجواني: «تقدم هذه الشراكة المثمرة فرصاً فريدة للأفراد الذين يتطلعون للاستثمار في قطاع الضيافة المزدهر بدبي، والتي أصبحت اليوم واحدة من المدن الأكثر استقطاباً للزوار في العالم، حيث شغل زوار المدينة 29.2 مليون ليلة فندقية خلال العام الماضي، في زيادة تبلغ مليون ليلة فندقية قياساً بالعام السابق. ومع استعداد المدينة لاستقبال أكثر من 20 مليون زائر خلال فترة انعقاد معرض «إكسبو 2020»، نعتقد أن الفرصة ملائمة أكثر من أي وقت للاستثمار في قطاع الضيافة المزدهر بدولة الإمارات».

بدوره، قال إيلي يونس، نائب الرئيس التنفيذي ومدير التطوير لدى «مجموعة فنادق راديسون»، «سعداء جداً بتوقيع اتفاقية تعاون مع «داماك العقارية» التي تُعد من أبرز شركات التطوير العقاري على مستوى المنطقة، حيث تتميز بالتزامها ورؤيتها المتفردة والتي تتجسد في هذا المشروع الحصري».