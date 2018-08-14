72.5 مليون دولار أرباح «جي إف إتش» بنمو 16.7%

المصدر: دبي - البيان

حققت مجموعة «جي إف إتش المالية» ربحاً صافياً للمساهمين بقيمة 72.5 مليون دولار خلال النصف الأول 2018 بنمو 16.7% مقارنة بأرباح الفترة نفسها من 2017 والتي بلغت 62.1 مليون دولار.

وارتفع إجمالي إيرادات المجموعة بنسبة 12.5% ليصل إلى 124.2 مليون دولار، مقارنة مع 110.4 ملايين دولار خلال النصف 2017، ويعزى هذا بشكل أساسي إلى الإيرادات المحققة من أنشطة الصيرفة الاستثمارية للمجموعة.

وقال جاسم الصديقي، رئيس مجلس إدارة المجموعة: «نحن مسرورون بالنمو المتواصل في ربحية المجموعة خلال النصف الأول، إذ يعكس قوة ونجاح الاستراتيجية التي تنتهجها المجموعة فترة تلو الأخرى، من حيث تحقيق القيمة والعوائد المجزية لمساهمينا الكرام. لقد تمكنت المجموعة من تحقيق هذه النتائج المعززة، بفضل المساهمات المتزايدة من نشاط الصيرفة الاستثمارية للمجموعة، والذي ما زال قادراً على اقتناص الفرص الاستثمارية الفريدة المتاحة في السوق. وإنه من خلال هذا الزخم الكبير الذي تحقق خلال النصف الأول من العام والتركيز القوي على أنشطتنا الاستثمارية والمصرفية، فإننا نتطلع إلى تعزيز الأداء والنتائج للسادة المساهمين».

من جانبه، قال هشام الريس، الرئيس التنفيذي للمجموعة: «تمشياً مع استراتيجية المجموعة، ما زال نشاط الصيرفة الاستثمارية للمجموعة يحقق نتائج متميزة وربحية عالية، ويتضح ذلك من التحسن الكبير الذي طرأ على الدخل المحقق للمجموعة خلال الفترة، والذي يعزى بالأساس إلى عدد من المعاملات الاستراتيجية، ومن بينها استثمارنا في شركة «ذي إنترتينر» بدولة الإمارات، والأصل العقاري الفاخر في شيكاغو.».