مليار درهم تصرّفات العقارات في دبي

المصدر: دبي- البيان

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من مليار درهم ،حيث شهدت الدائرة أمس تسجيل 132 مبايعة بقيمة 486 مليون درهم منها 48 مبايعة للأراضي بقيمة 309 ملايين درهم و84 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 177 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 188 مليون درهم في منطقة اليفره 2 تليها مبايعة بقيمة 20 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الرابعة تليها مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3.

وتصدرت منطقة وادي الصفا 3 المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 30 مبايعة بقيمة 48.1 مليون درهم وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 12 مليون درهم وثالثة في وادي الصفا 5 بتسجيلها مبايعتين بقيمة 5 ملايين درهم. أما في ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 47 مليون درهم بمنطقة برج خليفة أهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة جميرا الأولى. وسجلت الرهونات قيمة قدرها 525 مليون درهم منها 16 رهن أراض بقيمة 49 مليون درهم و33 رهن فلل وشقق بقيمة 476 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 281 مليون درهم وأخرى في منطقة الخليج التجاري بقيمة 95 مليون درهم.