«العربية للطيران» تطلق رحلاتها إلى العاصمة التشيكية براغ

المصدر: الشارقة- البيان

أعلنت «العربية للطيران»، أول وأكبر شركة طيران اقتصادي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن إطلاق رحلاتها المباشرة إلى العاصمة التشيكية براغ، وجهتها الجديدة في أوروبا، انطلاقاً من مركزها الرئيسي في الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وستبدأ الناقلة بتسيير رحلاتها إلى هذه الوجهة الجديدة اعتباراً من تاريخ 11 ديسمبر، 2018.

وستسير «العربية للطيران» رحلاتها بين المدينتين، والتي تبلغ مدتها 6 ساعات و50 دقيقة خمس مرات أسبوعياً، أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس والسبت والأحد، حيث ستقلع رحلات الذهاب أيام الثلاثاء والأحد من مطار الشارقة الدولي.

وقال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «العربية للطيران»: «مع الازدياد في عدد السياح القادمين من المنطقة ومن مختلف أنحاء العالم، والباحثين عن خدمات متميزة ومبتكرة توفر لهم أفضل خيارات القيمة مقابل المال، تواصل «العربية للطيران» تركيزها على توسيع شبكة وجهاتها. ومع انطلاق وجهتنا الجديدة التي تربط بين الشارقة وبراغ، فإننا نسعى إلى منح عملائنا الفرصة لاستكشاف هذه المدينة العريقة التي تتسم بالغنى والتنوع، والتي تمثل أجدد وجهاتنا في أوروبا التي يمكنهم السفر إليها مباشرة من الشارقة».