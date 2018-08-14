239.7 مليون درهم أرباح «الواحة كابيتال» النصفية بنمو 31 %

المصدر: Ⅶأبوظبي - البيان

حققت «الواحة كابيتال» أرباحاً صافية بقيمة 239.7 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الجاري بنمو نسبته 31 % مقارنة بنفس الفترة من العام 2017.

وأشارت إلى أن هذا النمو القوي يعود إلى حد كبير من التخارج الذي قامت به «الواحة كابيتال» من حصتها في «الشركة الوطنية للخدمات البترولية القابضة المحدودة» في يونيو 2018.

ولفتت النتائج المالية للنصف الأول من عام 2018 إلى أن الشركة حافظت على قوة ميزانيتها العمومية، وذلك من خلال قدرتها العالية على تحقيق النقد وثبات أداء عملياتها في مجال الاستثمارات الرئيسية وإدارة الأصول.

ومن أبرز النتائج المالية أن إجمالي الإيرادات بلغ 618.7 مليون درهم مرتفعا بنسبة 12.3% عن نفس الفترة من العام الماضي، أما العائد على متوسط حقوق المساهمين فبلغ 7.2% فيما بلغ صافي الربح من عمليات الاستثمارات الرئيسية 196.0 مليون درهم مرتفعا بنسبة 12.5% عن نفس الفترة من العام الماضي، بينما بلغ صافي الربح من أعمال إدارة الأصول 145 مليون درهم مرتفعا بنسبة 31.7% عن نفس الفترة من العام الماضي.

وأعرب سالم راشد النعيمي رئيس مجلس إدارة شركة «الواحة كابيتال» عن سعادته بتحقيق الشركة لهذه النتائج القوية والإيجابية والعائد الجذاب على حقوق المساهمين خلال النصف الأول من عام 2018.

وأشار إلى أن فريق الإدارة بالشركة نجح في بناء مجموعة جيدة من الأنشطة الاستثمارية والتجارية المتنوعة، حيث قام كل من قسم الاستثمارات الرئيسية وإدارة الأصول من تحقيق نمو قوي هذا العام.

وقال: لقد قمنا في السنوات الأخيرة بزيادة نسبة الأصول السائلة في محافظنا الاستثمارية وعززنا من قدرة المجموعة على تحقيق تدفقات نقدية جيدة، والآن وبفضل ميزانيتنا العمومية القوية فإن «الواحة كابيتال» بوضع جيد يمكنها من القيام بالمزيد من الاستثمارات المباشرة مع التركيز على القطاعات التي اكتسبنا فيها خبرات كبيرة.