«الإمارات دبي الوطني ريت» تبحث خيارات تحسين سعر السهم

المصدر: Ⅶدبي - البيان

قالت شركة «الإمارات دبي الوطني ريت» إن الشركة تناقش حالياً بعض الخيارات المتاحة لتخفيف الضغط على سعر السهم بعد انخفاضه مؤخراً. وتعمل إدارة شركة الإمارات دبي الوطني ريت حالياً على بلورة استراتيجية فعّالة لضمان قيمة أفضل لجميع المساهمين، على أن يتم الإعلان عنها قريباً بعد اعتمادها من قبل مجلس الإدارة والحصول على موافقة سلطة دبي للخدمات المالية.

وقال أنتوني تايلور، مدير الصندوق العقاري في شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول: «مع الحفاظ على قيمة صافي الأصول عند مستويات جيدة نسبياً بالرغم من ظروف السوق الحالية، نرى أن هبوط سعر السهم يشكل فرصة جاذبة، ومن المتوقع أن يتقلص هذا التراجع مع تحسن أسواق العقارات والأسهم المحلية في المستقبل. ونتطلع قدماً لمشاركتكم المزيد من التفاصيل حول مبادرتنا المنشودة».