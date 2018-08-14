«المسعود» يُطلق أول متجر إلكتروني تفاعلي لبيع الإطارات

المصدر: Ⅶ أبوظبي- البيان

أعلن قسم «المسعود للإطارات والبطاريات والملحقات»، التابع لمجموعة المسعود، عن إطلاقه أول متجر إلكتروني من نوعه، لبيع الإطارات والمنتجات الأخرى بجودة عالية. ويستطيع العملاء طلب كافة أنواع الإطارات والمنتجات الأخرى من خلال زيارة الموقع الإلكتروني: www.masaoodtba.com، بالإضافة إلى خدمة توصيل المنتجات حتى باب المنزل للعملاء المقيمين في أبوظبي مقابل رسوم رمزية.

وسيقوم المتجر الإلكتروني بتوفير العديد من العلامات التجارية للإطارات ذات الجودة العالية مثل بريجستون ولاسا. وإلى جانب شراء الإطارات، سيستطيع العملاء زيارة الموقع الإلكتروني لطلب العديد من المنتجات الأخرى، وعلى سبيل المثال لا الحصر بطاريات السيارات بما فيها بطاريات إيه سي ديلكو، وهيتاشي، وماكس لايف. كما يمكنهم طلب خدمة المساعدة على الطريق، بالاضافة إلى حجز موعد عبر الإنترنت للحصول على العديد من الخدمات المختلفة التي يوفرها قسم «المسعود للإطارات والبطاريات والملحقات»، بما في ذلك تغيير الزيت، وتنظيف المحرك، وتعبئة الإطارات بالنيتروجين، وإصلاح التبريد الهوائي، واستبدال قطع الغيار، والمكابح، وتركيب الإطارات.

وقال صلاح أديب، مدير عام قسم «المسعود للإطارات والبطاريات والملحقات»: تسعى المجموعة باستمرار لتحقيق النمو التجاري في كافة المجالات مع المحافظة على جودة المنتجات، وبذلك أنشأت المجموعة الموقع الإلكتروني الجديد، لضمان تلبية متطلبات واحتياجات العملاء من خلال استخدام أحدث تقنيات التكنولوجيا الحديثة. وتُعد راحة العملاء عاملاً محورياً في شركتنا، لذلك أطلقنا الموقع الإلكتروني الجديد.