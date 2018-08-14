4.2 مليارات درهم قيمة صادرات أعضاء غرفة رأس الخيمة في 6 أشهر

المصدر: رأس الخيمة - وام

أعلنت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة أن عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها بلغ خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري 13,900 شهادة فيما بلغت قيمة صادرات أعضائها 4.2 مليارات درهم في النصف الأول 2018.

وقال الدكتور أحمد راشد الشميلي مساعد المدير العام لقطاع الخدمات التجارية وتطوير الأعمال بغرفة رأس الخيمة، إن شهر مارس استحوذ على العدد الأكبر من إصدار شهادات المنشأ بعدد 2,597 شهادة خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأضاف الشميلي أن أكثر الدول التي يتم إصدار شهادات المنشأ لها هي المملكة العربية السعودية بعدد 3,387 شهادة تليها سلطنة عمان بعدد 1,106 شهادات والبحرين بعدد 988 شهادة والكويت بعدد 898 شهادة والإمارات 791 شهادة والهند بعدد 695 شهادة وأستراليا بعدد 682 شهادة في حين بلغ عدد شهادات المنشأ الصادرة لباقي الدول ما يقارب 5,353 شهادة.

وقالت رجاء محمد بن جمعة رئيس قسم الدراسات الاقتصادية بغرفة رأس الخيمة إن المملكة العربية السعودية تصدرت الدول بمجموع 1,5 مليار درهم لتساهم بـ 38% من قيمة صادرات أعضاء الغرفة تليها الهند بقيمة 312 مليون درهم بنسبة مساهمة 7% ثم مصر بقيمة 222 مليون درهم وبلغ مجموع باقي الدول 1,4 مليار درهم مشكلة بذلك ما نسبته 34%.