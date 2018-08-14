12 % نمو أرباح «أمانات» إلى 27.9 مليوناً

المصدر: Ⅶدبي - البيان

حققت أمانات القابضة «أمانات» 27.9 مليون درهم أرباحاً صافية عن النصف الأول 2018 بنمو 12% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وتأتي النتائج مدفوعة بما حققته الشركة من استثمارات في شركات رائدة خلال تلك الفترة.

وقال حمد عبدالله الشامسي، رئيس مجلس إدارة «أمانات»: «إن الأداء المالي للشركة خلال النصف الأول دليل على نجاح استراتيجيتنا الاستثمارية وفعاليتها التي سرعان ما ظهرت نتائجها وترجمت في نمو مستمر في الأرباح. وتمتلك أمانات كل المقومات لتحقيق المزيد من التقدم في ظل سعيها الدؤوب نحو بناء محفظة متنوعة من الشركات الرائدة العاملة في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم ضمن أسواق دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها. ونحن على ثقة بقدرتنا على العمل مع شركائنا في خلق قيمة مضافة في شركاتنا».