«الاتحادية للضرائب» تدشن «العيادة الضريبية» في رأس الخيمة

المصدر: Ⅶرأس الخيمة - البيان

تدشن «الهيئة الاتحادية للضرائب» اليوم المرحلة الأولى من مبادرة «العيادة الضريبية» في كلٍ من مقر دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، وهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، بهدف التواصل المباشر والمستمر مع قطاعات الأعمال وتوفير التوعية الضريبية ورفع عدد الأعمال المسجلة الخاضعة للضريبة، ورفع مستوى الالتزام بتقديم الإقرارات وسداد الضرائب المستحقة.

وأوضح بيان صحفي أصدرته الهيئة أمس أن المبادرة الجديدة يجري تنظيمها بالتعاون بين الهيئة الاتحادية للضرائب ودوائر التنمية الاقتصادية والبلديات في كل الإمارات، يقوم من خلالها فريقان من المحللين الضريبيين من إدارتي التسجيل والإقرارات وخدمات دافعي الضرائب بجولة وفق جدول زمني شامل، حيث يتم عقد لقاءات وندوات تعريفية تفاعلية لقطاعات الأعمال الخاضعة للضريبة في كل إمارة على حدة، التي لم تقم بالتسجيل أو متأخرة عن تقديم إقراراتها وسداد ما عليها من مستحقات، خصوصاً الأعمال الصغيرة والمتوسطة لتوضيح الإجراءات المتبعة، وإحاطتهم بأن التسجيل وتقديم الإقرارات وسداد الضرائب المستحقة يتم من خلال خطوات مبسطة تستغرق دقائق قليلة يمكن أن يقوم بها الخاضع للضريبة أو المخول من قبله أو الوكيل الضريبي المعتمد عبر بوابة الخدمات الإلكترونية.