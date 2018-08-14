«رايب ماركت» تعود إلى دبي فستيفال سيتي مول

المصدر: دبي- البيان

يستعد «دبي فستيفال سيتي مول» لاستضافة الفعالية الثانية لرايب ماركت، بهدف توفير تجارب تسوق فريدة من نوعها وإضافة المرح في أجواء الصيف الحارة. وتقام الفعالية داخل المول يوم الجمعة 17 أغسطس الجاري من الساعة 10:00 صباحاً - 10:00 ليلاً، حيث ستواكب أذواق المتسوقين المختلفة عبر تزويدهم بباقة متنوعة من المأكولات الصحية ومنتجات الحرف اليدوية وأنشطة اللياقة البدنية.

وقالت بيكي بالدرستون، مؤسسة رايب ماركت: «شهدت فعالية رايب ماركت نمواً ملحوظاً خلال العامين الماضيين، ونحن مسرورون للغاية بالتعاون مع «دبي فستيفال سيتي مول» لاستضافة المزيد من منافذ التسوق خلال العام المقبل. ويسعدنا نجاح فعاليات التسوق التي ننظمها لتعزيز أواصر التآلف في المجتمع عبر توفير بيئة حافلة بالمرح والمتعة.

وقال ستيفن كليفر، مدير مراكز التسوق في مجموعة الفطيم العقارية بدبي: «بالتزامن مع وصول فصل الصيف إلى ذروة حرارته، فإننا نتطلع دائماً إلى تزويد المتسوقين بأفضل الأنشطة الترفيهية المثالية للعائلة داخل المول. ومن هنا، يسرنا الترحيب مجدداً بفعالية رايب ماركت، وتوفير تجربة ممتعة للجميع خلال عطلة نهاية الأسبوع».