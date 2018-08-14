«الإمارات الإسلامي» يطلق خدمة جديدة لتحويل الأموال

المصدر: Ⅶدبي - البيان

أعلن «الإمارات الإسلامي» عن إطلاق خدمته «كويك ريميت» لتحويل الأموال عبر الإنترنت إلى باكستان في غضون 60 ثانية. وقام المصرف بإطلاق هذه الخدمة بالتزامن مع عيد استقلال باكستان.

وعبر خدمة «كويك ريميت»، يمكن لمتعاملي «الإمارات الإسلامي» إجراء التحويلات إلى أحد حسابات «بنك فيصل» في باكستان خلال أقل من دقيقة، والتحويل إلى البنوك الباكستانية الأخرى في غضون ساعة واحدة.

وقال وسيم سيفي، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في «الإمارات الإسلامي»: «يسهم توسيع نطاق خدمتنا «كويك ريميت» في تعزيز العروض القيّمة التي نقدمها لواحدة من الفئات الرئيسية لمتعاملينا، إذ تربط بين باكستان والإمارات علاقات تجارية طويلة الأمد، علاوة على الجالية الباكستانية الكبيرة في الدولة».