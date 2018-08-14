«إشراق العقارية» تتحول إلى الربحية بـ 14.8 مليوناً

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت «إشراق العقارية» عن تحقيق أرباح صافية بقيمة 14.8 مليون درهم خلال النصف الأول 2018 مقابل خسارة صافية قدرها 0.32 مليون درهم للفترة نفسها من العام الماضي. وتعتبر هذه أفضل نتائج نصف سنوية للشركة منذ النصف الأول 2014، تأكيداً على نجاح استراتيجية التحول التي بدأتها الشركة في ظل الإدارة الجديدة.

وقال جاسم الصديقي، رئيس مجلس إدارة «إشراق»: «تظهر النتائج نصف السنوية المجهود الذي تم بذله لتحقيق استقرار الشركة والسماح لها بالاستفادة من الفرص التي يوفرها القطاع العقاري في الإمارات. إن رؤيتنا هي أن تكون إشراق من أبرز مطوري العقارات في الدولة والمنطقة». وتعمل إشراق على تحسين هيكل رأس المال، ولهذا الغرض أوصى مجلس إدارة الشركة باعتماد برنامج إعادة شراء الأسهم.