«سيتي سنتر مردف» يوفر لرواده 400 فكرة للهدايا في عيد الأضحى

المصدر: دبي - البيان

أعلن «سيتي سنتر مردف»، الوجهة العائلية المفضلة للتسوق والترفيه والحياة العصرية، عن تقديم جائزة يومية للمتسوقين قدرها 10.000 درهم في الفترة من 21 حتى 25 أغسطس 2018 في إطار احتفاله بعيد الأضحى المبارك.

ويمثل «سيتي سنتر مردف» وجهة مثالية للتسوق والتسلية والترفيه خلال عطلة العيد السعيد إذ يوفر لمرتاديه أكثر من 400 فكرة متميزة لهدايا أفراد الأسرة والأصدقاء تحت سقف واحد. فإلى جانب نخبة من أشهر متاجر وعلامات الأزياء في العالم، يحتضن «سيتي سنتر مردف» العديد من خيارات التسلية والترفيه الفريدة والأخاذة تشمل تجربة القفز الحرّ في الهواء الحابسة للأنفاس في «آي فلاي»؛ ومركز «المستكشفون الصغار» الذي يجتذب الصغار بتجربة تعليمية ترفيهية ممتعة؛ ولعشاق البولينغ هناك «يلا! بولينغ» الذي يتألف من 12 مساراً.

كذلك أعدّ «سيتي سنتر مردف» لمرتاديه العديد من المفاجآت وبرنامجاً حافلاً بالفعاليات الترفيهية العائلية منها عروض السيرك الذي يشمل الحركات البهلوانية في الهواء.

ويتأهّل كل من يتسوق بقيمة 300 درهم أو أكثر في أي من متاجر المركز خلال فترة الحملة الترويجية الخاصة بعيد الأضحى لدخول السحب على جائزة يومية قدرها 10.000 درهم.