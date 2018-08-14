12 % نمو إيرادات «الروابي للألبان»

المصدر: Ⅶدبي - البيان

أعلنت «الروابي للألبان» عن نمو إيراداتها في النصف الأول بنسبة 12%، حيث تستمر الشركة في تحقيق معدلات نمو قياسية في قطاع البيع بالتجزئة، والتي تعزز مكانتها الرائدة في قطاع الألبان والعصائر الطازجة في الإمارات.

وتعمل الشركة على توسيع قطاع الإنتاج عبر تقديم منتجات ألبان وأجبان جديدة للمستهلك كان من أهمها هذا العام الحليب منزوع الدسم طويل الأمد وجبنة البانير وجبنة المثلثاث والمنتج الوظيفي لبن نيوتري بوست المدعم بالفيتامينات والذي يمد الجسم بالطاقة بفعل مكونات المنتج الطبيعية.

وقال الدكتور أحمد التجاني، الرئيس التنفيذي للشركة: «منذ بداية 2018 كان لاستراتيجية أعمالنا في الشركة دور أساسي في تحقيق معدلات النمو خلال النصف الأول من العام متماشية مع توقعاتنا لواقع السوق وتقلباته في المنطقة. ويعتبر عامل الابتكار إحدى قيم الشركة الأساسية والذي بدوره يشكل المحور الأساسي في تطوير قطاع الإنتاج وتقديم منتجات جديدة للمستهلك تعزز حصة الشركة في السوق الإماراتي.

وأضاف:»كما أن استراتيجية التفكير خارج الصندوق أعطتنا المرونة الكافية للتكيف مع تقلبات السوق ومواجهة تحدياته. ونحن في شركة الروابي للألبان هدفنا الأساسي حماية ودعم صحة جميع أفراد المجتمع وتقدير ولائهم لعلامتنا التجارية والمنتج الإماراتي".