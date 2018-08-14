غرفة أبوظبي تخرج الدفعة 4 من «تدريب العاملين الجدد في الإدارات القانونية»

المصدر: أبوظبي - وام

نظمت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، مساء أول من أمس في مبنى الغرفة، حفل تخريج الدفعة الرابعة من برنامج تدريب خريجي القانون، والذي نظمته إدارة خدمات الأعضاء والخدمات القانونية، بالتعاون مع أكاديمية الإمارات التابعة للغرفة.

وشارك 310 متدربين من مدينتي أبوظبي والعين، من خريجي القانون والعاملين الجدد في الإدارات القانونية بمؤسسات الدولة، في برنامج تدريب القانونيين لعام 2018، وتركزت محتويات المواد على التدريب العملي والعلمي لمواضيع آليات تطبيق التشريعات الخاصة، وضوابط صياغة العقود الإدارية وأسس ومعايير صياغة المذكرات القانونية، ودورة المستشار القانوني المعتمد، وقدمها خبراء في القانون وكبار القانونيين.

وقدم محمد هلال المهيري مدير عام غرفة أبوظبي خلال كلمته التي ألقاها في بداية حفل التخريج، التهاني للخريجين بحضورعدد من المديرين التنفيذيين في قطاعات الغرفة، والمشاركون في دورات البرنامج.. وقال: نبارك لكم إتمام متطلبات برنامج تدريب خريجي القانون، هذا البرنامج المميز الذي جاء كمبادرة من قبل غرفة أبوظبي، والذي يعتبر جزءاً من الدور الذي تقوم به في سبيل دعم وتنمية مهارات القوى العاملة المواطنة.