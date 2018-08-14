«أجيليتي» و«سنتربريدج» تقدمان عرضاً مشتركاً لـ شراء «أبراج»

المصدر: Ⅶ دبي - رويترز

أفاد مصدر في قطاع التمويل بأن شركة «أجيليتي الكويتية» تحالفت مع «سنتربريدج بارتنرز» ومقرها نيويورك لتقديم عرض لشراء شركة أبراج بالكامل أو جزء منها. والشركتان من بين المشترين المحتملين لوحدة إدارة الاستثمار في أبراج ومقرها دبي. وكانت «أبراج» تقدمت بطلب تصفية مؤقتة في جزر كايمان في يونيو، بعد أن تعرضت لمشاكل على مدى أشهر نتيجة خلاف مع مستثمرين على استخدام أموالهم في صندوق للرعاية الصحية قيمته مليار دولار.

وقال المصدر إن هدف «أجيليتي» من الشراكة مع «سنتربريدج» تقديم عرض أكثر إغراء للشركاء المحدودين في صناديق أبراج والدائنين والقائمين على التصفية المؤقتة، وتدير «سنتربريدج» أموالاً تقدر بنحو 28 مليار دولار، وتتمتع بخبرة في إدارة الأصول التي تواجه مشاكل.

وقال المصدر: إن اتفاق أجيليتي مع «سنتربريدج» غير حصري، وهو يعني إمكانية ضم شركاء آخرين عند الحاجة.وأن أجيليتي تشكل فريقاً من المستثمرين المتخصصين للمساعدة في إدارة الأنشطة التي تأمل في الاستحواذ عليها.