كلية دبي للسياحة تطلق برنامج التدريب الصيفي لطلبة الثانوية والجامعات

المصدر: Ⅶدبي- البيان

انطلق برنامج التدريب الصيفي في كلية دبي للسياحة، التابعة لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة)، ليشكل البرنامج مساراً جديداً في حياة الطلبة من خلال كسب مهارات وخبرات عملية تفيدهم في مستقبلهم المهني، إلى جانب تزويدهم بالمعلومات الدقيقة عن القطاع السياحي في إمارة دبي.

ويأتي هذا البرنامج الذي يستمر حتى 30 من شهر أغسطس الجاري، ضمن إطار تطبيق رؤية كلية دبي للسياحة بأن تكون نموذجاً يحتذى في اجتذاب المواطنين لأكثر القطاعات حيوية، والتعرف إليه وإلى مختلف الأدوار التي يلعبها من أجل تطوير القطاع، وضمان توفير أفضل الخدمات للعملاء والزوّار، كما أنه ينسجم مع استراتيجية دبي للسياحة، الطامحة لاكتشاف المواهب ورعايتها، وذلك لتفعيل المساهمة الوطنية والمجتمعية وتحقيقاً للتنمية البشرية.

بالإضافة إلى اكتشاف الطلبة المبدعين ورعايتهم ومساعدتهم في التعرف إلى الإدارات ودورها الذي تقوم به في القطاع السياحي، سواء في بيئة الدائرة الداخلية أو القطاع السياحي الذي تمثله الشركات السياحية والمنشآت الفندقية، الأمر الذي يسهم في غرس حب العمل والمساهمة في تعميق ثقافة الانتماء والولاء للمؤسسة. ويشتمل البرنامج الصيفي على أنشطة متنوعة ضمن نطاق الكلية وخارجها، كالزيارات الميدانية، والمحاضرات التوعوية، والمسابقات القائمة على تعزيز الهوية الوطنية.