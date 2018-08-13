«الاتحادية للتنافسية والإحصاء» تخطط لقاعدة بيانات لأصحاب الهمم

المصدر: دبي- البيان

عقدت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء مؤخراً ورشة عمل متخصصة، تعنى بدراسة وتحليل بيانات إحصاءات فئة أصحاب الهمم، وذلك في مقر الهيئة بدبي. وجرى تنظيم الورشة بالتنسيق مع «مجموعة واشنطن لإحصاءات الإعاقة» ومشاركين وممثلين عن الجهات الحكومية المعنية بشكل مباشر بهذه الإحصاءات، ومن أهمها وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووزارة تنمية المجتمع، وكان من أهم مستهدفات الورشة وضع خطة عمل استراتيجية لبناء قاعدة بيانات محدّثة لإحصاءات فئة أصحاب الهمم في الدولة.

وقال محمد حسن أهلي، المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء والبيانات الوطنية في الهيئة: «يأتي انعقاد هذه الورشة انطلاقاً من الاهتمام الذي أولته حكومة دولة الأمارات بفئة أصحاب الهمم وانسجاماً مع أهداف السياسة الوطنية، لتمكين أصحاب الهمم في المجتمع ورعايتهم وتأهيلهم للاندماج في المجتمع، تقديراً لجهودهم الملحوظة في تحقيق الإنجازات».

واعتمدت الورشة على منهجية «مجموعة واشنطن لإحصاءات الإعاقة» وهي إحدى المؤسسات التابعة للقسم الإحصائي للأمم المتحدة، وتعقد اجتماعات سنوية لأعضائها البالغ عددهم 123 دولة، ويستفيد راسمو السياسات وصناع القرار من منهجية هذه المجموعة في رسم السياسات والخطط التي تضمن تقديم خدمات متميزة لأصحاب الهمم بالاعتماد على مؤشرات إحصائية منهجية.

وصرّح محمد حسن أهلي: «إن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء وضمن رؤيتها «المعرفة من أجل الازدهار» تسعى لعقد ورش عمل متخصصة في مجالات الإحصاء المتنوعة للاطلاع على أفضل الممارسات والمنهجيات العالمية، من أجل تطوير المؤشرات الخاصة بفئة أصحاب الهمم والمساعدة في بناء قاعدة بيانات تخدمهم بالاعتماد على أفضل الممارسات العالمية، إضافة إلى ذلك فقد أسهمت هذه الورشة في بناء الكوادر الوطنية في مجال الإحصاء».

واختتم أهلي: «إننا في الإمارات وبتكاتف جميع الجهود من شركائنا نعمل على إعداد دليل لإحصاءات الإعاقة في دولة الإمارات يتضمن أحدث المنهجيات والمعايير العالمية، ويساعد في فهم موحد ومشترك لطبيعة هذه البيانات».