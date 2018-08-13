«إينوك» تحذر من الاحتيال باسمها

المصدر: Ⅶدبي - البيان

حذرت شركة بترول الإمارات الوطنية «إينوك» من محاولات احتيال يقوم بها عدد من الأفراد غير المصرح لهم، عن طريق استخدام اسم الشركة بهدف تلقي دفعات مالية.

وأفادت الشركة عبر حسابها الرسمي على «تويتر» أمس، بأن هؤلاء الأفراد يرسلون رسائل للعملاء يدعون فيها أن «إينوك» قامت بتحديث تفاصيل الحساب المصرفي الخاص بالشركة، وتطلب تغيير التفاصيل من العملاء لهذه الدفعات المستقبلية.

ودعت الشركة الجمهور إلى اتخاذ الحيطة والحذر في حال تلقي أي اتصال يتعارض مع ما سبق وعدم الرد وتبليغ السلطات المحلية مباشرة عن محاولات الاحتيال.