«الإمارات» تطلق عروضاً سعرية إلى 70 وجهة

المصدر: Ⅶدبي - البيان

أطلقت طيران الإمارات عروضاً سعرية كبرى للمقيمين في الإمارات للسفر إلى 70 وجهة مختارة ضمن شبكة خطوطها العالمية.

ويستطيع المسافرون التخطيط لرحلة قصيرة قبل انتهاء موسم العطلات إلى وجهات في أميركا وأوروبا والشرق الأوسط والشرق الأقصى.

وتسري العروض على الحجوزات التي يتم إنجازها ابتداءً من أمس وحتى 20 أغسطس الجاري على أن يتم السفر بين 1 سبتمبر 2018 و31 مارس 2019.

وتبدأ أسعار السفر في الدرجة السياحية من دبي إلى بيروت من 945 درهماً وإلى مومباي من 995 درهماً وإلى بانكوك من 2345 درهماً وإلى لشبونة من 2945 درهماً وإلى موريشيوس من 2995 وإلى لوس أنجليس من 4835 درهماً وإلى سانتياغو من 5105 دراهم.

أما أسعار السفر في درجة رجال الأعمال فتبدأ من 2795 درهماً إلى مومباي ومن 5245 درهماً إلى بيروت ومن 9795 درهماً إلى بانكوك ومن 9975 درهماً إلى موريشيوس ومن 15415 درهماً إلى لشبونة ومن 20925 إلى سانتياغو ومن 21275 درهماً إلى لوس أنجليس.

ويستطيع المسافرون القيام بحجوزاتهم مع الإمارات للعطلات للاستفادة من تجربة مميزة في فنادق من فئة الخمس نجوم بمبلغ إضافي ابتداءً من 300 درهم للمسافرين في الدرجة السياحية ومن 500 درهم للمسافرين في درجة رجال الأعمال (لا تشمل تذاكر السفر).

ويتيح برنامج سكاي واردز طيران الإمارات لمكافأة ولاء المسافرين الدائمين فوائد عائلية من خلال برنامج «عائلتي My Family» الجديد، الذي يوفر أمام أفراد العائلة الواحدة الأعضاء الفرصة لتجميع 100% من أميالهم التي يكسبونها مقابل الرحلات الجوية في حساب واحد.