«البحري والمزروعي التجارية» توفّر حلول «هانيويل» للإضاءة في الإمارات

المصدر: Ⅶ دبي- البيان

أعلنت «البحري والمزروعي التجارية» (BMTC)، الشركة الإقليمية المتخصصة في مجال توفير الحلول الكهربائية وحلول الإضاءة والمياه، وإحدى الشركات التابعة لمجموعة «البحري والمزروعي» التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، عن توقيع اتفاقية حصرية مع «مافكو»، إحدى شركات التصنيع والتوزيع الرائدة، لتوزيع منتجات الإضاءة بتقنية LED من «هانيويل» للسوق التجارية والمشاريع في دولة الإمارات.

ونجحت «مافكو» مؤخراً في تأمين حقوق استخدام علامة «هانيويل» التجارية، التي تعتبر من الشركات الرائدة في مجالات التكنولوجيا والتصنيع وإحدى الشركات المدرجة على قائمة «فورتشن 100»، وذلك في عمليات تصنيع وبيع وتوزيع المصابيح والأضواء الكاشفة وحلول إنارة الواجهات بتقنية LED.

وقال عصام المزروعي، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة «البحري والمزروعي»: «تمتاز شركة «البحري والمزروعي التجارية» بتراث عريق يمتد لأكثر من خمسة عقود في مجال توفير أجود حلول الإضاءة؛ وها نحن اليوم نفخر بالتعاون مع «مافكو» التي أصبحت أحدث شركائنا في توفير المنتجات التي تتكامل مع مجموعتنا الحالية.

وقال تابيش أرشاد، المتحدث عن «مافكو»: «بالتزامن مع استعدادات الإمارات للتحول إلى دولة رائدة عالمياً من حيث توفير الطاقة والاهتمام بالبيئة وتشجيع استخدام الحلول الموفرة للطاقة، تعزز علامة «هانيويل» التجارية هذه الرؤية عبر جودة منتجاتها.