«إمباور» تنجز 250 ألف معاملة إلكترونية في 6 أشهر

المصدر: Ⅶ دبي- البيان

أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، عن تسجيلها ارتفاعاً بعدد المعاملات التي تم إنجازها باستخدام نظام «الخدمات الإلكترونية»، تجاوز الـ 250 ألف معاملة في الفترة من يناير حتى يوليو 2018، وذلك في إطار سعيها للتحول الإلكتروني، ومواكبة لتوجهات مبادرة «المدينة الذكية».

وتهدف «إمباور» من خلال تطبيق نظام «الخدمات الإلكترونية»، إلى تشجيع المزيد من المشتركين على اعتماد هذه الخدمة سعياً منها إلى تطبيق التعاملات الإلكترونية بنسبة 100%. وتتيح الخدمة الإلكترونية للمتعاملين إمكانية دفع فواتيرهم، والاطلاع على الفواتير السابقة والتسجيل في خدمات الشركة والاطلاع على معدلات الاستهلاك عبر الإنترنت، إلى جانب العديد من الخدمات الأخرى.

وقال أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»: «تعمل «إمباور» بالتوازي مع أهداف حكومة إمارة دبي، وخططها الطموحة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الكامل إلى نموذج ذكي لتقديم الخدمات الحكومية الإلكترونية لمتعامليها وصولاً نحو تقديم خدمات رقمية بالكامل، وتمهيداً للاستغناء عن الورق بشكل جذري، مما يدعم «استراتيجية دبي للمعاملات اللا ورقية» التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، خلال فبراير الماضي، وتحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بجعل دبي المدينة الأذكى والأسعد عالمياً، وخطة دبي 2021 بأن تكون دبي مدينة ذكية ومستدامة، ذات عناصر بيئية نظيفة، وصحية، ومستدامة».

وأكد بن شعفار أن الخدمة الإلكترونية المبتكرة تسهم بالحفاظ على البيئة والحد من انبعاثات الغازات الكربونية الناتجة عن الاستخدام الورقي، مشيراً إلى أن التحول الإلكتروني أسهم في تحقيق وفورات كبيرة في معدلات استهلاك الأوراق، كما انعكس إيجاباً على رضا وسعادة المتعاملين من خلال السهولة والسرعة في إنجاز معاملاتهم عبر الإنترنت في أي وقت وأي مكان في العالم.

ويذكر أن نظام «الخدمات الإلكترونية» تم إطلاقها في العام 2013، وتبنى استخدامها من قبل عملاء «إمباور» والبالغ عددهم 85,000 متعامل. كما يمكن للعملاء دفع فواتيرهم عبر تطبيق «دبي الآن»، وعبر بنك الإمارات الوطني، وزيارة فروع الأنصاري.

والجدير بالذكر، أن القدرة الإنتاجية لشركة «إمباور» تصل إلى أكثر من 1,34 مليون طن من التبريد وتقدم الشركة خدمات تبريد مناطق صديقة للبيئة لعدد من المشاريع البارزة في إمارة دبي مثل مجموعة جميرا وجميرا بيتش ريزيدنس ومركز دبي المالي العالمي والخليج التجاري ومدينة دبي الطبية وأبراج بحيرات جميرا ونخلة جميرا وديسكفري جاردنز وابن بطوطة مول وحي دبي للتصميم والمنطقة العالمية للإنتاج الإعلامي وغيرها.