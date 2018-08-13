مجموعة دبي للجودة تفتح باب الترشّح لجائزة «أفكار الإمارات»

المصدر: Ⅶ دبي- البيان

فتحت مجموعة دبي للجودة باب الترشح لجائزة «أفكار الإمارات» في دورتها السابعة تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة.

وتقرر أن يكون 20 سبتمبر آخر موعد لاستلام الطلبات فيما سيتم إعلان عن الفائزين في مؤتمر «أفكار الإمارات» في 29 أكتوبر المقبل تحت شعار «زايد المبتكر الأول»، وسيتناول المؤتمر هذا العام كافة المحاور المتعلقة بعام زايد. ويعد المؤتمر ضمن فعاليات المجموعة الفرعية «الأفكار العربية» التي يرأسها حسين الفردان، والتابعة لمجموعة دبي للجودة.

وقالت فاطمة بطي المهيري رئيسة مجلس إدارة مجموعة دبي للجودة إن المؤتمر يأتي في حُلة جديدة هذا العام، حيث يقبل طلبات الترشح إلكترونياً من قبل المواطنين والمقيمين بدولة الإمارات وعدم اقتصاره على المواطنين فقط.

ويطرح المؤتمر هذا العام مجموعة محاور تستخدم وسائل مبتكرة للتوصّل إلى أفكار ابتكارية وإيجاد حلول واقعيّة للتحديات التي تواجه المؤسسات بالدولة.

تكريم

وسيتم تكريم أصحاب أفضل الأفكار الابتكارية المشاركة عن الفئات التالية:

1. جائزة الإبداع في ريادة الأعمال.

2. جائزة الإبداع في مجال الحكومة الذكية.

3. جائزة الإبداع في مجال تعزيز اللغة العربية.

4. جائزة الإبداع في مجال تعزيز الهوية الوطنية.

5. جائزة الإبداع في مجال العمل التطوعي والإنساني.

6. جائزة الإبداع في مجال البيئة (التطبيقات الخضراء).

7. جائزة الإبداع في مجال التغطية الإعلامية لمبادرة وطنية.

8. جائزة الإبداع في مجال التشجيع والمشاركة وتمكين المواطنين.

9. جائزة الإبداع في مجال الاختراعات (المخترع الصغير أو العام).

10. جائزة الإبداع في مجال تسويق وتمثيل دولة الإمارات خارج الدولة.