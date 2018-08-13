«دو» تطرح باقة تجوال استثنائية للحجاج بمكالمات غير محدودة

المصدر: دبي - البيان

تعمل دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، على جعل تجربة عملائها من حجاج بيت الله الحرام مختلفة عن السابق، حيث أعلنت الشركة، أمس عن إطلاق باقة تجوال استثنائية خاصة بالحجاج تشمل مكالمات صوتية بلا حدود إضافة إلى 14 جيجابايت من بيانات التجوال.

وسعياً منها إلى تمكين عملائها من التواصل مع عائلاتهم وأحبائهم خلال أدائهم مناسك الحج، تتيح دو للعملاء من خلال باقة التجوال الجديدة إجراء مكالمات صوتية غير محدودة تشمل المكالمات المحلية في المملكة العربية السعودية إضافة إلى المكالمات الصادرة إلى الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي. ويمكن للعملاء الاستفادة من هذه الباقة التي تمتد صلاحيتها لمدة 14 يوماً في السعودية فقط مقابل 250 درهماً.

وتعليقاً على إطلاق باقة التجوال الجديدة، قال فهد الحساوي، نائب الرئيس التنفيذي، رئيس قطاع خدمات الاتصال في الشركة: «يعتبر موسم الحج مناسبة استثنائية للمسلمين في العالم أجمع، حيث نعيش جميعاً هذه الفترة بتفاصيلها الدقيقة وكأننا نرافق الحجاج في تنقلهم عبر الشعائر المقدسة.

وإدراكاً منا لأهمية هذه الرحلة، حرصنا في دو على المساهمة بتيسير رحلة عملائنا الحجاج من خلال تصميم باقة تجوال مخصصة لتمكين عملائنا من التواصل مع عائلاتهم وأصدقائهم بلا حدود.

ونسعى من خلال هذه الباقة إلى منح عملائنا الحجاج تجربة اتصال فريدة من نوعها ورفدهم بخدمات تفوق توقعاتهم تعبيراً منا عن التزامنا تلبية كافة متطلباتهم سواءً كانوا داخل الدولة أو خارجها». وأضاف الحساوي: «نحن في دو حريصون على تزويد كافة شرائح عملائنا بخدمات وعروض اتصال ذات قيمة مضافة تتسم بالجودة والتنوع.

وسيتمكن عملاؤنا الحجاج من الاتصال بالإنترنت والحصول على المعلومات التي يحتاجون إليها أثناء رحلتهم بفضل كمية البيانات التي تشملها باقتنا الجديدة فضلاً عن التواصل مع أصدقائهم وعائلاتهم بشكل سلس ومميز».