222 مليون درهم تصرّفات العقارات في دبي

المصدر: دبي- البيان

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 222 مليون درهم، حيث شهدت الدائرة أمس تسجيل 74 مبايعة بقيمة 123 مليون درهم، منها 12 مبايعة للأراضي بقيمة 43 مليون درهم و62 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 80 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 7 ملايين درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 6 ملايين درهم في منطقة الثنية الخامسة تليها مبايعة بقيمة 5 مليون درهم في منطقة الورقاء الأولى. وتصدرت منطقة وادي الصفا 3 المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 2 مبايعة بقيمة 0.5 مليون درهم وتلتها منطقة الثنية الخامسة بتسجيلها 1 مبايعة بقيمة 6 ملايين درهم وثالثة في وادي الصفا 5 بتسجيلها 1 مبايعة بقيمة 5 ملايين درهم.

أما في ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 6 ملايين درهم بمنطقة برج خليفة أهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 6 ملايين درهم في منطقة برج خليفة وأخيراً مبايعة بقيمة 4 ملايين درهم في منطقة برج خليفة.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 99 مليون درهم منها 16 رهون أراض بقيمة 62 مليون درهم و 38 رهن فلل وشقق بقيمة 37 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 49 مليون درهم وأخرى في منطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 6 ملايين درهم.