استقالة مؤسس «أبراج» من «العربية للطيران»

المصدر: Ⅶدبي - البيان

أعلنت شركة العربية للطيران، أول وأكبر شركة طيران اقتصادي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن استقالة عارف نقفي مؤسس مجموعة أبراج كابيتال من عضوية مجلس إدارة الشركة.

وقالت الشركة في إفصاح نشر على موقع سوق دبي المالي، إن مجلس إدارة الشركة اجتمع مساء الخميس الماضي لمناقشة استقالة عضو مجلس الإدارة، ومن المقرر ترشيح عضو بديل خلال الأسابيع القادمة.

وتأتي تلك الخطوة بعد أسابيع من كشف «العربية للطيران» عن انكشافها على أزمة «أبراج» بقيمة 336 مليون دولار (وهو ما يعادل 1.23 مليار درهم).

وبدأت أزمة «أبراج» أكبر شركة استثمار مباشر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في الظهور عندما ادعى مجموعة من المستثمرين، من بينهم مؤسسة بيل وميليندا غيتس، ومؤسسة التمويل الدولية، أن الشركة أساءت استخدام أموالهم في صندوق للرعاية الصحية. وتنفي أبراج إساءة استخدام الأموال.