عرض جديد لمشروع «عزيزي جراند» في «مدينة دبي الرياضية»

المصدر: دبي- البيان

أعلنت عزيزي للتطوير العقاري، عن أسعار جديدة وخطة دفع مرنة لمشروعها «عزيزي جراند» في «مدينة دبي الرياضية». وحسب العرض الجديد، تبدأ الأسعار من 390.000 درهم مع خطة دفع 50/‏50، 50٪ خلال فترة الإنشاء و50٪ عند التسليم في يونيو 2020، لمشروعها «عزيزي جراند» في «مدينة دبي الرياضية». وتقدم الشركة أيضاً رهونات تمويل شهرية للمشترين المهتمين في هذا المشروع.

وقال مرويس عزيزي، رئيس مجلس إدارة مجموعة عزيزي: «تواصل الشركة تقديم أفضل تجربة من الخيارات المعيشية داخل مجمعات سكنية مثالية، كما تركز بشكل متزايد على تطوير أحياء حضرية معززة بالاستثمارات لإنشاء مجمعات مميزة. ومع عرض الوحدات بأسعار تبدأ من 390 ألف درهم، يعتبر «عزيزي جراند» أول مشاريع عزيزي في «مدينة دبي الرياضية»، كما أن تصميمه المميز وموقعه المناسب، يسهمان في ضمان قيمة عالية للمستثمرين والمستخدمين النهائيين على المدى الطويل».

وقامت عزيزي للتطوير العقاري بزيادة مستوى تركيزها على المباني الخضراء والمشاريع المستدامة، بما يتماشى مع «رؤية الإمارات 2021» التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية.