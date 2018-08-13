فتح باب التسجيل في قمة أبوظبي للتكنولوجيا المالية

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن «سوق أبوظبي العالمي» فتح باب التسجيل لحضور فعاليات الدورة الثانية من قمة أبوظبي للتكنولوجيا المالية «فينتك أبوظبي» التي تنعقد في العاصمة أبوظبي يوم 17 سبتمبر المقبل تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بمشاركة عدد من أبرز المتحدثين والخبراء والمتخصصين في القطاع المالي من المنطقة والعالم.

تأتي القمة في دورتها الجديدة لتشكل استمرارية لنجاح الدورة الافتتاحية الأولى التي انطلقت العام الماضي وشهدت تسجيل حضور حوالي 3000 شخص، وشكلت الحدث الأول من نوعه في المنطقة الذي يقدم للمؤسسات المالية، والشركات الناشئة، والمشاركين في التكنولوجيا المالية، والمستثمرين، والهيئات التنظيمية ومجتمع الأعمال بشكل عام، منصة متكاملة لتشارك المعرفة، وبناء العلاقات، وتبادل الخبرات والرؤى حول التطورات والتطبيقات الإقليمية والعالمية والابتكار في التكنولوجيا المالية.

وقال ريتشارد تنج، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي: «يمثل الابتكار بما يشمل التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي أحد أبرز معايير عملنا في سوق أبوظبي العالمي، وأحد المؤثرات الرئيسة في تميز خدماتنا وتشكيل إطارنا التنظيمي. وسنواصل التزامنا المستمر بدعم المكانة الرائدة لأبوظبي كمركز متنام للتكنولوجيا المالية في المنطقة والعالم».

وأضاف: «تركز الدورة الجديدة من القمة هذا العام على تبني الابتكار، حيث سيتعاون شركاؤنا من المؤسسات مع شركات التكنولوجيا المالية لتطوير حلول فعّالة قابلة للتطبيق وقادرة على تغير مشهد قطاع الخدمات المالية. كما ستوفر القمة منصة متكاملة للهيئات التنظيمية في المنطقة لمراجعة ومعالجة القضايا والتحديات التي تواجه الأسواق المالية والشركات والمستثمرين، ومناقشة سبل تحفيز التحول الرقمي، وتطوير الأنظمة ونماذج الأعمال، وتحسين تجارب المتعاملين. ونحن نتطلع للعمل المشترك مع كافة الأطراف المحلية والإقليمية والعالمية المعنية لدعم الابتكار وتحقيق التنمية المستدامة للقطاع المالي».

وتتيح فعاليات الدورة الجديدة من القمة للحضور، التعرف عن قرب إلى أحدث توجهات وتطورات وتحديات الابتكار التكنولوجي، والفرص التي تدعم مستقبل قطاع الخدمات المالية في أبوظبي ودولة الإمارات والمنطقة، حيث تشهد تنظيم فعالية خاصة لشركات التكنولوجيا المالية الناشئة يوم 16 سبتمبر قبل يوم من انطلاق القمة، لبناء وتعزيز العلاقات بين المشاركين.