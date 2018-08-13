7 فئات في جوائز «راكز» لتميّز الأعمال 2018

المصدر: رأس الخيمة – البيان

أطلقت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» النسخة الخامسة لجوائز راكز لتميّز الأعمال، وأعلنت أنها تستقبل طلبات المشاركة من الشركات المتميزة سواء المحلية أو شركات المنطقة الحرة، بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة للعام الثاني على التوالي لتكريم المؤسسات المميزة التي أسهمت إسهاماً كبيراً في تعزيز وتطوير اقتصاد الإمارة ومنحها جوائز نقدية بقيمة 200 ألف درهم.

وقال الدكتور عبد الرحمن الشايب النقبي المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة إن التعاون مع «راكز» يلعب دوراً حيوياً في تكريم ومكافأة أفضل الشركات أداء، والأهم من ذلك في تشجيع الشركات على تحقيق التميز في كل مجالاتها.

وعلى غرار العام السابق ستكون هناك 7 فئات من الجوائز متاحة لجميع عملاء «راكز» في حين يمكن لعملاء دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة التنافس على الجوائز الأربع الأولى.

وقال رامي جلاّد المدير التنفيذي التنفيذي لمجموعة «راكز» : أضاف فريقنا بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة العام الماضي بكل تأكيد زخماً إضافياً لهذا البرنامج.