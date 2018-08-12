23.4 ملياراً وزّعها سوق أبوظبي على 406 آلاف مستثمر

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن توزيع أكثر من 23.4 مليار درهم أرباحاً نقدية على نحو 406 آلاف من المستثمرين المستحقين بالنيابة عن الشركات المدرجة في السوق، خلال الفترة المنقضية من 2018 (وهذه التوزيعات تخص أرباح الشركات المعنية في 2017)، وبذلك تسجل التوزيعات النقدية للشركات المدرجة ارتفاعاً بنسبة نحو 5.5% عما قام السوق بتوزيعه نيابة عن الشركات في عام 2017، والتي بلغت 22.2 مليار درهم.

وتصدر قطاع البنوك قائمة أكثر القطاعات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية توزيعاً للأرباح، وذلك بنسبة 52.6% وبقيمة إجمالية بلغت 12.3 مليار درهم يليه الاتصالات بنسبة 30.5% من التوزيعات وبقيمة إجمالية بلغت 7.1 مليارات ومن ثم قطاع الطاقة بنسبة 4.6% وبقيمة إجمالية نحو 1.1 مليار من إجمالي التوزيعات، بينما جاء قطاع العقارات رابعاً بنسبة نحو 4.6% وبقيمة إجمالية بلغت نحو 1.1 مليار، تلاه قطاع الصناعات بنسبة 2.2% وبقيمة إجمالية بلغت 529 مليوناً، وحل قطاع الاستثمار والخدمات المالية سادساً بنسبة 1.7% بقيمة إجمالية بلغت 393 مليوناً، وتبعه قطاع الخدمات بنسبة 1.7% وبقيمة إجمالية بلغت نحو 393 مليوناً، بينما حل قطاع التأمين ثامناً بنسبة 1.6% بقيمة إجمالية بلغت 368 مليوناً وقطاع السلع الاستهلاكية تاسعاً بنسبة 0.5% بقيمة إجمالية بلغت 114 مليون درهم.